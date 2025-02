Arroceros de Chiriquí exigen el pago de compensaciones adeudadas y alertan sobre el futuro del sector

Chiriquí, Panamá/Un grupo de productores de arroz se manifestó a lo largo de la vía que conduce hacia Puerto Armuelles y Paso Canoas, en lo que calificaron como una protesta urgente para exigir al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) el pago inmediato de las compensaciones económicas que se les deben. La falta de los recursos les está dificultando el inicio del ciclo de siembra, pues no cuentan con el financiamiento necesario para afrontar los costos de producción.

Los arroceros señalaron que las compensaciones correspondientes al año 2023-2024 aún no han sido pagadas, y que las de 2024-2025 no han sido canceladas a ningún productor.

“Estamos pasando por problemas con los pagos de compensación de los años 2023-2024, que no se nos han pagado, y las de 2024-2025, que ningún productor ha recibido. Estamos preparando la tierra, pero no tenemos claridad sobre el precio que se nos pagará por el quintal de arroz", comentó uno de los voceros del grupo.

El malestar entre los productores es palpable, pues la falta de certeza en los pagos y los precios del grano pone en riesgo la viabilidad del cultivo. Sin embargo, el descontento va más allá del impago de las compensaciones, ya que también se hizo un llamado al presidente de la República para renegociar el Tratado de Libre Comercio (TLC), que, según los productores, ha afectado gravemente la competitividad del sector arrocero nacional.

"Si el presidente no renegocia este tratado de libre comercio, nos da un oxígeno más adelante, y tenga seguro que para el 2030 no habrá productor de arroz en el país, y vamos a tener la libra de arroz a 5 dólares. ¿Quién podrá comer arroz si no estamos apoyando adecuadamente a nuestros productores?", expresó otro productor, quien advirtió sobre las consecuencias para la población y la industria.

Los arroceros han decretado un estado de alerta mientras esperan una respuesta del Mida. Han solicitado una reunión urgente con las autoridades de esta entidad, la cual esperan que se concrete antes de que finalice la semana. De no obtener una solución, no descartan continuar con las protestas, lo que podría generar una escalada del conflicto que afectaría la producción y distribución de arroz en la región.

Con información de Demetrio Ábrego