Artistas internacionales deben sacar permisos para presentarse en carnaval

Ciudad de Panamá/Quienes busquen contratar artistas internacionales para los días de carnaval deberán antes solicitar un permiso para dichas presentaciones mismo que es ofrecido por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

Alfredo Mitre, director general de Empleo, de esta entidad, explicó es que desde 1970 existe una legislación que protege a los artistas nacionales, y quienes incurran en esta falta, podría ser objeto de una sanción incluso de que el artista internacional no se pueda presentar.

Para realizar el trámite de permiso de trabajo es necesario, presentar los documentos ya establecidos en norma, ante la oficina de permisos temporales, en la Dirección Nacional de Empleo, se debe realizar al menos 5 días antes de la presentación.

"No queremos llegar a la situación de que un artista internacional venga y estén en Panamá y no se puedan presentar porque no han sacado un permiso de trabajo", advirtió Mitre.