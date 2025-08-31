Arzobispo Ulloa critica desigualdad judicial: cárcel para lo que roban una iguana y libertad para corruptos

“Una nación que olvida a los pobres pierde su alma. Una iglesia que excluye deja de ser fiel al evangelio”, señaló monseñor en su sermón.

El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, lanzó un fuerte llamado a la reflexión durante la homilía de este domingo en la Catedral Basílica Santa María la Antigua, en el marco del inicio de la novena en honor a la patrona de Panamá. En su sermón, el prelado cuestionó la falta de justicia en Panamá, señalando que en el país parece haber panameños de primera y de segunda categoría.

Ulloa fue contundente al señalar los contrastes del sistema judicial: “En la justicia panameña hay panameños que llevan ocho años de cárcel por robar una iguana, mientras otros, que han tomado millones del erario público, permanecen libres o bajo medidas cautelares de simple reporte periódico”. Sus palabras se dieron en medio de un clima nacional marcado por casos de corrupción y escándalos que han debilitado la confianza ciudadana en las instituciones.

Justicia y desigualdad en Panamá

El arzobispo enfatizó que la corrupción en Panamá y las brechas en la aplicación de la ley atentan contra la esencia de la democracia y del evangelio: “Una nación que olvida a los pobres pierde su alma. Una iglesia que excluye deja de ser fiel al evangelio”. Ulloa recordó que los escándalos judiciales de los últimos años han generado tensiones sociales, desigualdades económicas y heridas profundas en la confianza del pueblo.

Al vincular la situación actual con el mensaje cristiano, recalcó que el país necesita un compromiso real con la justicia social, la solidaridad y la fraternidad para superar las divisiones. “No podemos ser indiferentes”, reiteró el arzobispo, al tiempo que pidió colocar a los últimos en el centro de las decisiones nacionales.

512 años de historia eclesial en Panamá

El inicio de la novena a Santa María la Antigua marca también la conmemoración de los 512 años de la creación de la primera diócesis en tierra firme, erigida en 1513 por el Papa León X, y los 100 años de su elevación a arquidiócesis metropolitana en 1925.

Ulloa destacó que la historia de la Iglesia panameña es símbolo de unidad y continuidad, con tres sedes a lo largo de los siglos: Darién, Panamá la Vieja y San Felipe, donde hoy se levanta la catedral primada de América Latina. “Podemos perder templos, podemos ver caer estructuras, pero lo que nunca se pierde es la fe del pueblo que sostiene la misión”, dijo.

Llamado a la renovación espiritual

El arzobispo invitó a los fieles a vivir esta novena como un tiempo de renovación espiritual y reconciliación nacional. “Santa María de la Antigua nos inspira a vivir con humildad, a servir a los demás con amor y a construir una nación más justa, solidaria y fraterna”, expresó.

Con este mensaje, Ulloa subrayó que bajo el amparo de la patrona de Panamá, el país debe avanzar hacia una justicia equitativa, dejando atrás las divisiones y combatiendo la impunidad que tanto daño ha causado a la sociedad.