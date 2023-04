Asamblea aprobó un tratado sobre exploración del espacio, la luna y otros cuerpos celestes

Ciudad de Panamá/La Asamblea Nacional ratificó el "Tratado sobre los Principios que deben Regir las Actividades de los Estados en la Exploración y Utilización del Espacio Ultraterrestre, Incluso la Luna y otros Cuerpos Celestes", en la sesión del Pleno la noche de este lunes 24 de abril.

En una nota de prensa, la Asamblea señaló tras su aprobación que: "Según lo suscrito y sustentado por Relaciones Exteriores, en la exposición de motivos, nuestro país tendrá la capacidad de iniciar formalmente la elaboración de su política espacial y, por ende, establecer un Parque Tecnológico Espacial, que permitiría el desarrollo de misiones espaciales nacionales y el establecimiento de empresas privadas, de capital panameña e internacional, que se dediquen al desarrollo de aplicaciones espaciales para uso pacífico."

En su sustentación, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que el Tratado "representa un paso importante para la nación panameña, ya que un número creciente de países han implementado constelaciones satelitales que aumentan la precisión, integridad y confianza de las señales de navegación".

Añade la nota de la Asamblea que: "Los estados firmantes están obligados a no colocar en órbita, alrededor de la Tierra, ningún objeto portador de armas nucleares ni de ningún otro tipo de armas de destrucción en masa, a no emplazar tales armas en los cuerpos celestes y a no colocar tales objetos letales en el espacio ultraterrestre en ninguna otra forma".

Según la Asamblea al ser parte de este Tratado sobre política espacial, Panamá podría:

Aumentar la capacidad de navegación fluvial, terrestre, marítima y aérea dentro de sus fronteras, traduciéndose en un mayor tránsito de carga y pasajeros a través de sus infraestructuras logísticas multimodales.

Facilitará la creación de nuevos puestos de empleo de alta tecnología de la mano con la academia e instituciones de investigación y desarrollo.

El Tratado sobre los Principios que deben Regir las Actividades de los Estados en la Exploración y Utilización del Espacio Ultraterrestre, Incluso la Luna y otros Cuerpos Celestes, hecho en las ciudades de Washington, Londres y Moscú el día 27 de enero de 1967.