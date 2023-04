¿Quién queda en la Asamblea en tiempos de campañas y elecciones primarias?

Ciudad de Panamá, Panamá/En medio de actividades políticas, campañas y elecciones primarias, en la Asamblea Nacional suele haber sillas vacías, proyectos engavetados porque la misión es otra, buscar votos en miras de reelegirse.

Recientemente, la citación del director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Juan Antonio Ducruet, se pospuso en medio de la crisis del agua potable en Panamá Oeste, porque de 71 solo 30 diputados asisten.

La gran mayoría estaba en actos de lanzamiento de campañas.

El exfiscal electoral Boris Barrios, dijo en Noticias AM, que es una práctica y una realidad política en Panamá en los procesos electorales internos y generales.

Explicó que el Código Electoral establece delitos electorales para quien use el tiempo pagado por el Estado para hacer política y no trabajarlo.

Sostuvo que en el caso de los diputados y representantes son electos por votación popular y la Fiscalía General Electoral no tiene competencia para investigarlos solamente la Corte y tiene que recibir acusación para iniciar.

En tanto, según Barrios, hay una realidad y es que el tiempo que paga el Estado es recurso del Estado y si no se trabaja es delito electoral, pero en el caso de los diputados, la competencia radica en la Corte Suprema y si no se presenta la acusación no hay investigación y aun cuando se presente se requiere una serie de requisitos como la prueba idónea y demás. “Hay una realidad que se contradice con la ley”, acotó.

En realidad, no deberían estar en este tipo de actividades, pero según Barrios, ellos saben que nadie los va a investigar.

Considera que es una “ventaja” que tienen los diputados o funcionarios electos por votación popular, porque siempre van a usar recursos del Estado en tiempos del Estado.