Comisión de Credenciales limita intervenciones y aprueba nueva metodología para reformas al reglamento interno

Panamá/La presidenta de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, la diputada Dana Castañeda, impulsó un cambio en la metodología para analizar los 16 proyectos de ley que buscan modificar el reglamento interno del Legislativo.

La decisión fue adoptada mediante la Resolución N.°4 del 8 de septiembre, aprobada con seis votos a favor y tres en contra, con el respaldo de diputados del Partido Panameñista, PRD y Cambio Democrático. Los diputados de la bancada de Vamos y Seguimos votaron en contra.

Tres semanas de análisis técnico

La resolución establece que, durante un periodo de hasta tres semanas hábiles, los diputados recibirán de parte de los técnicos de la comisión el análisis de los artículos comprendidos en los proyectos. Las sesiones serán los lunes y miércoles a la 1:00 p.m., a partir de esta semana.

Además, se limitó a cinco minutos el tiempo de intervención de los diputados durante estas sesiones.

Castañeda justificó la medida en la necesidad de atender la exigencia ciudadana de reformas al reglamento interno, señalando que también se revisará el informe trabajado por la subcomisión en el periodo legislativo anterior.

La idea de esta comisión es no dilatar esto; es importante que tengamos un reglamento interno lo más pronto posible”, declaró la diputada.

Críticas de la oposición: Limitan tiempo

La decisión generó rechazo en tres diputados: Augusto “Tuto” Palacios (Vamos), Yamirelis Chong (Vamos) y Ernesto Cedeño (Seguimos). Palacios cuestionó que no se aprobara una metodología formal de discusión y pidió que los proyectos se sometan a primer debate.

Por su parte, Cedeño advirtió que la resolución contradice el propio reglamento interno de la Asamblea, que otorga 30 minutos de intervención a cada diputado, en lugar de los cinco minutos establecidos ahora.

“Ninguna comisión puede ir por encima del reglamento interno”, recalcó Cedeño.

Chong también rechazó la medida y señaló que los proyectos ya fueron estudiados en el periodo pasado por una subcomisión, por lo que debían avanzar directamente al primer debate.

Llevar esto a una mesa técnica que no está contemplada en el reglamento interno no es lo más conveniente. Lo correcto sería continuar con una subcomisión”, sostuvo.

En el periodo pasado, la subcomisión encargada de estas reformas estuvo conformada por los diputados Luis Duke, Edwin Vergara y Yesica Romero. Sin embargo, el diputado perredista Benicio Robinson afirmó que a la fecha no se le ha entregado ningún informe de lo revisado por esa instancia.