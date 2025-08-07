Asamblea Nacional aprueba en tratado de cooperación jurídica

Este documento fue firmado en Medellín el 24 y 25 de julio de 2019, en el cual Panamá incrementa sus normas legales e internacionales contra el crimen organizado.

Panamá/La Asamblea Nacional anunció la aprobación en tercer debate del “Tratado Relativo a la Transmisión Electrónica de Solicitudes de Cooperación Jurídica Internacional entre Autoridades Centrales".

De acuerdo a la entidad, este proyecto de Ley 203 representa un paso importante hacia la modernización y eficiencia de la cooperación jurídica internacional, aprovechando las herramientas tecnológicas para combatir los delitos transnacionales, mejorar la justicia penal, el combate y la lucha contra delitos que afectan a toda Latinoamérica y el mundo.

Fue firmado por Brasil, Chile, Colombia, España, Paraguay, Portugal y Uruguay.

Entre los crímenes a los que se refiere están la delincuencia organizada, el terrorismo, el lavado de activos, el tráfico internacional de drogas, la trata de personas, entre otros.

El documento fue aprobado por el Consejo de Gabinete mediante la Resolución número 82 y se autorizó al Ministro de Relaciones Exteriores presentarlo ante el pleno de la Asamblea Nacional.