Asamblea Nacional: Empiezan las vistas presupuestarias; 96 entidades desfilarán por la Comisión de Presupuesto

Panamá/La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional inició este lunes 25 de agosto la sustentación de las vistas presupuestarias de 96 instituciones del Estado.

En la agenda de la Comisión está previsto atender a las siguientes entidades:

Consejo Nacional del SIACAP

Superintendencia de Seguros y Reaseguros (SSR)

Superintendencia del Mercado de Valores (SMV)

Fiscalía General de Cuentas (FGC)

Superintendencia de Bancos (SBP)

Siacap explica avances en supervisión basada en riesgos y detalla cartera de inversiones

El secretario ejecutivo del Siacap, Rolando Mejía, detalló que a la instancia se le aprobó para el 2026 un presupuesto de $1.6 millones, a pesar de que ellos pidieron $2.3 millones. El recorte del MEF, golpea un proyecto de modernización del Siacap con el Banco Mundial.

En ese sentido, pidió a los diputados hacerle justicia al Siacap. Dijo que llevan más de 12 años intentando implementar el modelo de supervisión basado en riesgos, debido a la volatilidad del mercado. Explicó además que cuentan con un acuerdo de asesoría con el Banco Mundial para avanzar en este proceso.

Por su parte, la diputada de la bancada Vamos, Janine Prado, señaló que “cuando vemos cifras más grandes de gasto en otras instituciones, no es comparable dejarlo en 23 mil cuando inicialmente era de 175 mil, tratándose de un modelo de supervisión basado en riesgos del Banco Mundial”.

Mejía destacó que el fortalecimiento del servidor público implica actualizarse y actualizar las herramientas con las que trabaja.

Cartera de inversiones

Se detalló que al 31 de julio, el patrimonio de los afiliados al Siacap alcanzaba los $973.3 millones, de los cuales $967.5 millones corresponden al portafolio de inversiones. De ese monto:

$431.1 millones (44 %) están colocados en deuda interna, incluyendo tesoro, bonos y notas.

están colocados en deuda interna, incluyendo tesoro, bonos y notas. $389.1 millones (39.9 %) en instrumentos del sector bancario, como depósitos a plazo fijo y bonos bancarios.

en instrumentos del sector bancario, como depósitos a plazo fijo y bonos bancarios. $145.2 millones (15 %) en bonos corporativos y cuasi soberanos (como Etesa y ENA).

en bonos corporativos y cuasi soberanos (como Etesa y ENA). $2.2 millones en un fondo de inversión.

Trámites a familiares de afiliados fallecidos

Sobre los casos de familiares de personas fallecidas, la jefa del Departamento de Atenciones, Eneida Araba de Hayer, explicó que por ley el pago debe hacerse en un máximo de 30 días. En la práctica, los trámites se realizan entre 15 y 20 días, dependiendo de cada solicitud.

“Podemos tener algunos casos que se dilaten por divisiones o unificaciones de cuentas, pero en general nos mantenemos dentro de los 30 días que establece la ley”, indicó.

Dietas y representación

El Siacap cuenta con 57 mil afiliados en funcionamiento, además de $28 mil destinados a dietas para el Consejo de Administración. Mejía explicó que, por ley, los miembros de este consejo reciben una dieta de $300 por reunión, celebradas el tercer jueves de cada mes, pese a que la ley dice que son $500 por encuentro. En caso de reuniones extraordinarias, no se pagan dietas.

Entre los integrantes de la junta directiva del Consejo están:

Juan Jesús Cedeño , en representación del Presidente de la República.

, en representación del Presidente de la República. Carlos Ledezma , del Ministerio de Comercio.

, del Ministerio de Comercio. Yuli de Vega , representante bancaria.

, representante bancaria. Manuel Tejada , gerente de banco.

, gerente de banco. Dos representantes de los servidores públicos (Fenasep): Amira Barsallo y Rony Flores .

y . Del Órgano Judicial, la magistrada Ariande García .

. Del sector de enfermería, Coralia de Chirari.

Críticas desde la Asamblea

El diputado Jorge González, también de la bancada Vamos, manifestó su molestia al señalar que la mayoría de los miembros del Consejo son funcionarios que ya reciben salarios del Estado, además de estas dietas.

Como parte de este proceso, el pasado 20 de agosto el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, presentó ante los comisionados el proyecto de presupuesto general del Estado para 2026, que asciende a $34,901 millones, es decir, más de $4,000 millones adicionales respecto al presupuesto vigente de $30,111 millones.

"El presupuesto es una herramienta de políticas públicas de gran importancia; no solo se trata de la asignación de los recursos del Estado, sino que debe ser clara y tener una visión de país a corto, mediano y largo plazo", señaló Chapman.

El ministro aseguró que el objetivo fundamental del proyecto "son los panameños, y que el mismo propicia las condiciones para el desarrollo humano". También destacó que más del 80 % de la actividad comercial del país proviene del sector privado y menos del 20 % del sector público.

