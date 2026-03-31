Asamblea Nacional devolvió proyecto de derecho a réplica a primer debate

Con esta decisión, el proyecto de ley 391 ingresará a una nueva fase de análisis en la Comisión de Gobierno, donde se examinarán sus artículos.

Ciudad de Panamá/El pleno de la Asamblea Nacional aprobó este lunes 30 de marzo devolver a primer debate el proyecto de ley, que modifica la norma sobre el derecho a réplica en los medios de comunicación, por lo que continuará su trámite legislativo en la Comisión de Gobierno. La iniciativa fue presentada por el diputado Ernesto Cedeño.

El diputado de la coalición Vamos, Jorge Bloise, gestionó ante el pleno la devolución del proyecto a primer debate, solicitud que prosperó este lunes.

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Vale recordar que el pasado 24 de marzo, el propio Ernesto Cedeño, proponente de la iniciativa, ya intentó alterar el orden del día para recomendar el mismo procedimiento, pero en esa oportunidad la solicitud no obtuvo los apoyos necesarios.

Con esta decisión, el proyecto de ley 391 ingresará a una nueva fase de análisis en la Comisión de Gobierno. En esta fase, se examinarán sus artículos, se recibirán opiniones de sectores interesados y se podrán presentar propuestas de modificación antes de regresar al pleno para su discusión en segundo debate.