Asamblea Nacional| Diputado Joan Guevara seguirá al frente de la Comisión de Relaciones Exteriores

El diputado aseguró que la instancia legislativa también dará seguimiento a la presencia de Panamá en listas internacionales y a posibles injerencias extranjeras.

Panamá/El diputado Joan Guevara fue reelegido este miércoles como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional para el periodo legislativo 2026-2027.

Esta comisión también la conforman los diputados : Ariel Vallarino, Manuel Cohen, Medín Jiménez, Rafael Buchanan, Walkiria Chandler, Roberto Zúñiga, Jamis Acosta y José Luis Varela.

Tras la juramentación de la comisión, Guevara anunció que su gestión se enfocará en fortalecer la denominada diplomacia parlamentaria mediante el intercambio de información y el acercamiento con otros órganos legislativos.

“La diplomacia parlamentaria para nosotros es vital, porque con el intercambio de información somos más eficientes a la hora de legislar en nuestro país. Va a ser muy importante destacarla y será el norte de esta comisión”, manifestó.

El diputado aseguró que la instancia legislativa también dará seguimiento a la presencia de Panamá en listas internacionales y a posibles injerencias extranjeras.

“Desde esta comisión siempre estaremos velando para que no nos metan en listas discriminatorias. Vamos a estar pendientes de que no tengamos problemas de injerencia de otros países”, expresó.

La comisión es responsable de analizar los convenios internacionales y proyectos relacionados con la política exterior que remita el Órgano Ejecutivo. No obstante, Guevara reconoció que todavía no cuenta con una agenda definida para el nuevo periodo. “En este momento vamos a entrar a la comisión, así que todavía no tengo una agenda. Estaremos esperando que, por parte del Ejecutivo, nos lleguen los convenios internacionales”, explicó.

Grupos de amistad parlamentaria

Consultado sobre las presiones denunciadas alrededor de algunos grupos de amistad, Guevara defendió la autonomía de estas instancias y la participación voluntaria de los diputados.

“Los grupos de amistad son soberanos. Cada miembro del Parlamento forma voluntariamente parte de estos grupos y así están conformados varios grupos de amistad de muchos países con los que Panamá tiene relaciones diplomáticas”, afirmó.

Agregó que estos espacios buscan fortalecer los vínculos con parlamentos regionales y de otras partes del mundo.

Cancillería pide mantener coordinación

El vicecanciller Carlos Hoyos destacó la relación que debe existir entre la comisión legislativa y el Ministerio de Relaciones Exteriores para impulsar los intereses del país. “Ciertamente cumplimos con el deber constitucional de trabajar en armónica colaboración y estoy convencido de que esta comisión seguirá funcionando con miras a impulsar los intereses de Panamá”, indicó.

Hoyos consideró importantes los grupos parlamentarios y de amistad, y planteó la necesidad de mantener coordinación e intercambio de información entre la Cancillería y la Asamblea Nacional.

Sobre las listas internacionales, aseguró que Panamá está cerca de salir de la última en la que permanece, aunque en estas declaraciones no la identificó expresamente.

“Ya estamos por salir de la última y posiblemente será la más importante, pero debemos mantenernos vigilantes y asegurarnos de que la información fluya también hacia la Asamblea para que estemos todos en la misma página”, sostuvo.

El Gobierno ha identificado anteriormente esa referencia como la lista de la Unión Europea de países no cooperadores en materia fiscal. En julio de 2025, Panamá salió de la lista europea relacionada con deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.