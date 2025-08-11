Asamblea Nacional instala Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social ¿Quién la preside?

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social tiene entre sus funciones la discusión de reformas laborales, de la Caja de Seguro Social, del sistema de jubilaciones y de todas las iniciativas relacionadas con la salud pública.

ciudad de panamá/La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional quedó formalmente instalada este lunes 11 de agosto, con la elección de su nueva junta directiva para el presente periodo.

Con nueve votos a favor y ninguno en contra, el diputado panameñista Edwin Vergara fue designado presidente de la comisión. La diputada de Vamos, Yareli Rodríguez, ocupará la vicepresidencia, mientras que Crispiano Adames fue elegido secretario con ocho votos a favor y una abstención del diputado, Betserai Richards.

En su primer discurso como presidente, Vergara destacó que esta instancia legislativa tiene un impacto directo en la calidad de vida de los panameños. “Nuestro compromiso es impulsar una agenda legislativa que priorice soluciones a los problemas que afectan al ciudadano de a pie, garantizando justicia social, equidad y respeto humano. También ejerceremos nuestro rol fiscalizador para que las leyes no se queden en letra muerta, sino que se cumplan a cabalidad”, afirmó.

Vergara subrayó que el trabajo decente, la salud integral y el desarrollo social son derechos fundamentales consagrados en la Constitución y pilares para una sociedad más justa y solidaria. Por ello, adelantó que se revisarán y actualizarán las leyes vigentes, con el objetivo de cerrar brechas que aún afectan a miles de personas en el país.

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social tiene entre sus funciones la discusión de los temas relacionados con el sector laboral, salud y social del país.

Para la 1:00 p.m. de este mismo día está prevista la instalación de la Comisión de Presupuesto, junto con la elección de su junta directiva.

Información de María De Gracia