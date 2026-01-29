Asamblea Nacional no sesionó por fallas en sus sistemas tras fluctuaciones eléctricas

Las fallas técnicas impiden la transmisión de la sesión plenaria, lo que es de carácter obligatorio de acuerdo con su reglamento orgánico.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Asamblea Nacional suspendió la sesión del pleno de hoy debido a fallas técnicas en los equipos tecnológicos, en el sistema de votación y de comunicación que impiden su transmisión.

En un comunicado, la Asamblea Nacional informó que las fallas fueron ocasionadas por fluctuaciones eléctricas que se produjeron durante la sesión plenaria de ayer jueves, causando afectaciones en los sistemas, que impiden no solamente el uso de los equipos tecnológicos, sino que, además, no hacen posible que se cumpla con la transmisión de la sesión plenaria.

Esta transmisión es de carácter obligatorio, de acuerdo a lo que establece el reglamento orgánico del régimen interno de la Asamblea Nacional en su artículo 90.

En el comunicado emitido por la Asamblea advierten que la situación presentada impide “garantizar una comunicación transparente y efectiva que permita al país conocer qué se discute en el pleno”.

Igualmente, indica que se están realizando los trabajos para restablecer los servicios a la mayor brevedad posible.