Asamblea Nacional ratifica a Ana Giselle Rosas Mata como gerente general del ISA

Con su ratificación por parte del pleno legislativo, Ana Rosas Mata queda habilitada para asumir la conducción de esta entidad gubernamental.

Ciudad de Panamá/El pleno de la Asamblea Nacional ratificó este martes 8 de septiembre de 2026 el nombramiento de Ana Giselle Rosas Mata como gerente general del Instituto de Seguro Agropecuario (ISA), entidad encargada de brindar servicios de aseguramiento al sector productivo del país.

Rosas Mata, abogada y política con experiencia en la administración pública, fue designada por el Órgano Ejecutivo y posteriormente su documentación fue evaluada por la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, que verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos para ocupar el cargo.

La nueva gerente general es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá. Además, cuenta con un postgrado y una maestría en Administración de Tecnología de la ULACIT, una maestría en Liderazgo del INCAE y una maestría en Gerencia Pública del IESA.

También participó en el Programa de Mujer y Poder de la Harvard Kennedy School.

En su trayectoria en el sector público, Rosas Mata se desempeñó como directora general del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP) entre el 17 de septiembre de 2009 y el 31 de octubre de 2013. Dejó el cargo tras presentar su renuncia para postularse como candidata a diputada.

Posteriormente, fue diputada de la República por el circuito 4-6, que comprende los distritos de San Félix, San Lorenzo, Remedios y Tolé, durante el periodo 2019-2024.

Tras revisar su hoja de vida y la documentación presentada, la Comisión de Credenciales concluyó que Rosas Mata cumplía con los requisitos para asumir la gerencia general del ISA, institución que tiene entre sus funciones brindar respaldo al productor agrícola, ganadero y forestal mediante mecanismos de aseguramiento.

Con su ratificación por parte del pleno legislativo, Rosas Mata queda habilitada para asumir la conducción de esta entidad gubernamental.