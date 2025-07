Asamblea revisa posibles sanciones para los diputados Richards y Salazar tras altercado

Panamá/La Asamblea Nacional se encuentra revisando su reglamento interno para determinar posibles sanciones contra los diputados Betserai Richards, de la bancada Seguimos, y Jairo “Bolota” Salazar, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), tras el altercado físico ocurrido el martes en una oficina contigua al pleno legislativo.

Así lo confirmó este martes, a este medio, el secretario general de la Asamblea, Carlos Alvarado quien indicó que se están evaluando los procedimientos y tecnicismos establecidos en el reglamento para aplicar medidas disciplinarias. “Se estudia el reglamento para establecer las sanciones correspondientes”, señaló brevemente ante medios de comunicación.

Según trascendió, en horas de la tarde se espera un pronunciamiento oficial sobre el incidente, posiblemente antes del inicio del pleno legislativo, previsto para las 3:30 p.m. Las autoridades parlamentarias podrían entonces dar a conocer los pasos a seguir y las consecuencias que enfrentarán ambos diputados.

El incidente entre Richards y Salazar ha generado preocupación en el órgano legislativo, no solo por la violencia entre colegas, sino también por el vacío institucional que enfrenta la Asamblea. La Comisión de Credenciales, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales es la instancia que debe revisar “hechos graves” ocurridos en el Legislativo, pero actualmente no se ha conformado ninguna de las comisiones permanentes, incluyendo esta instancia, responsable de revisar casos vinculados al Código de Ética.

De acuerdo al Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, le corresponde a la Comisión de Credenciales, reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales “investigar los hechos graves que ocurran en la Asamblea y cuya sanción no esté atribuida al Presidente o Presidenta de la Asamblea por este Reglamento”

Cabe recordar que la nueva junta directiva de la Asamblea se instaló el pasado 1 de julio, y desde entonces el proceso de conformación de comisiones sigue pendiente, lo que limita la capacidad del órgano para tramitar este tipo de situaciones por la vía institucional correspondiente.

Precisamente, hoy el diputado el diputado Betserai Richards presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Jairo Salazar, a quien acusa de haberlo agredido físicamente dentro de la Asamblea Nacional.

“Nosotros fuimos al complejo hospitalario Arnulfo Arias Madrid, donde me realizaron una revisión médica, incluyendo un CAT, que confirmó agresiones físicas y afectaciones internas”, aseguró Richards, quien afirmó que las pruebas serán remitidas a la Corte Suprema de Justicia, órgano competente para investigar a diputados.

