ASEP informa que da seguimiento a situación de clientes prepago de ENSA ante incidencia tecnológica

ASEP indicó que mantiene comunicación directa con ENSA desde ayer y que solicitó a la empresa implementar medidas de contingencia.

Ciudad de Panamá/La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) informó que la interrupción registrada en las recargas de energía prepago de ENSA no corresponde a una falla en el suministro eléctrico, sino a una incidencia tecnológica en la plataforma de procesos comerciales de la empresa.

Según la entidad reguladora, la situación provocó la interrupción temporal de algunos servicios digitales de ENSA, entre ellos los relacionados con las recargas de energía para los medidores prepago.

ASEP indicó que mantiene comunicación directa con ENSA desde ayer y que solicitó a la empresa implementar medidas de contingencia para garantizar la atención de los usuarios mientras se restablecen los servicios afectados.

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Como parte de estas acciones, ENSA habilitó la entrega gratuita de PINES de recarga para los clientes con modalidad prepago que enfrenten dificultades para realizar sus recargas de manera digital.

Los usuarios pueden solicitar estos PINES a través de los canales de atención de la empresa o acudir a sus centros de servicio, con el objetivo de evitar afectaciones por la imposibilidad temporal de efectuar recargas mediante las plataformas digitales.

Mientras continúa el proceso de recuperación de los servicios tecnológicos, ENSA mantiene reforzados sus canales de atención presencial y telefónica.

ASEP señaló que continuará fiscalizando la situación y dando seguimiento a las medidas implementadas por ENSA hasta comprobar que los servicios digitales sean completamente normalizados.