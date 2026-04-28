ASEP realiza inspección a la planta Generadora Gatún

La diligencia fue encabezada por la administradora de la ASEP, Zelmar Rodríguez.

Panamá/Personal de la Autoridad de Servicios Públicos (ASEP) realizó una inspección a la planta Generadora Gatún, en la ciudad de Colón, la mañana de este martes.

Esto se da tras el apagón que ocurrió producto de una falla en el sistema que genera electricidad en esta planta.

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La diligencia fue encabezada por la administradora de la ASEP, Zelmar Rodríguez.

Según informes, la falla la habría generado una descompresión en el sistema de tuberías de gas natural. La Generadora Gatún crea 670 megas de electricidad, la más grande del país, y pertenece a las empresas AES e Interenergy Group. Una falla en esa misma planta también generó un apagón la semana pasada en el país.