Asesinan a joven que realizaba trabajo comunitario en Don Bosco

ciudad de panamá/Un hombre de 29 años fue asesinado de varios disparos cuando se encontraba realizando trabajo comunitario en el sector de Don Bosco. De acuerdo con información preliminar, la víctima cumplía condena por delitos de pandillerismo y posesión de armas de fuego.

Se pudo conocer que los verdugos llegaron a bordo de un auto y fueron directamente contra la víctima disparando varias veces en su contra, lo que le produjo la muerte en el sitio.

Tras el hecho de violencia, miembros de la Policía Nacional y los peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses se apersonaron a la escena para recabar los indicios que permitan iniciar las investigaciones, esclarecer el hecho, y dar con los responsables.

En el lugar también se encontraban otras cinco personas que cumplían con la misma medida cautelar del fallecido.

Información de Yami Ribas en desarrollo...