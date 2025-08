Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa: Presupuesto 2026 no soluciona los problemas estructurales del Estado

Panamá/La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) expresó su preocupación ante el proyecto de Presupuesto General del Estado 2026, por un monto de $34 mil 900 millones, al considerar que, si bien refleja un esfuerzo por contener el gasto operativo, sigue siendo insuficiente para enfrentar los problemas estructurales del país.

El proyecto prevé un crecimiento del gasto de apenas 1% respecto al año anterior, con el objetivo de aumentar la inversión pública. Sin embargo, para la Apede, este esfuerzo es limitado y se queda corto frente a los desafíos de una estructura estatal que no ha sido reformada.

“El presupuesto 2026 sigue condicionado por las presiones que ejerce una estructura estatal que no ha sido reformada. La planilla estatal, que ya supera los 250,000 funcionarios y representa más de $6 mil millones anuales, continúa siendo una carga insostenible, que pareciera no disminuir, debido más a criterios clientelistas que de efectividad y eficiencia de los servicios públicos”, advirtió la organización a cargo de Giulia De Santics.

De Sanctis, reiteró que Panamá necesita un Estado eficiente, con un gasto público que impulse la productividad y el desarrollo humano.

“Reiteramos nuestra disposición a contribuir, desde el sector empresarial, con propuestas técnicas y diálogo permanente, para que el Presupuesto General del Estado 2026 sea una herramienta real de transformación hacia la sostenibilidad fiscal y el desarrollo integral de Panamá”, señaló.

Apede también recordó que existen más de 90 instituciones públicas, muchas con funciones duplicadas, que alimentan un déficit fiscal insostenible. La organización enfatizó la necesidad de una política seria de reducción del Estado, orientada hacia los ciudadanos.

No basta con ajustar cifras; es necesario transformar la lógica de cómo se presupuesta y se gasta en Panamá. La sostenibilidad fiscal no se logrará manteniendo exoneraciones fiscales diseñadas hace más de 30 años, ni con asignaciones presupuestarias clientelistas”, agregó De Santics, en un comunicado.

La organización también hizo referencia a la situación laboral y cuestionó la labor legislativa. "¿Dónde están las propuestas legislativas para optimizar la estructura estatal y racionalizar el gasto público?, señalando que "es urgente replantear las reglas del PIB, que debe revisarse hacia un modelo más acorde con la capacidad de ingresos del gobierno".

“La tasa de desempleo, que ronda el 9.5%, sin tomar en cuenta los sucesos de Bocas del Toro que dejaron más de 6 mil personas sin trabajo, es un llamado de atención”, advirtió Apede, señalando que el Gobierno debe reorientar esfuerzos hacia la generación de empleo y la inversión privada.

Recientemente, el presidente José Raúl Mulino fue categórico al señalar que el aumento del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026 "no es para pagar más planilla", sino para cumplir con compromisos financieros y garantizar inversión en infraestructura y programas sociales.⁣

El presupuesto para el 2026 asciende a $34,900 millones, la cifra más alta en la historia del país. Con un aumento de $4,181 millones respecto al presupuesto aprobado para 2025.

“Pronto comenzará la discusión del nuevo presupuesto. Yo espero que gobierno y no gobierno lo vean integralmente y entiendan el esfuerzo que se está haciendo para poner la casa en orden. No usemos el presupuesto como un depósito de cuchillos para tirarnos unos con otros. Heredamos lo que heredamos. Yo vine aquí a resolver problemas, no a quejarme de los anteriores", expresó Mulino.