Atienden puntos críticos en la autopista Arraiján–La Chorrera

Las cuadrillas realizan labores de aplicación de asfalto frío en sectores donde se ha identificado deterioro de la carpeta asfáltica, particularmente en dirección hacia La Chorrera.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) mantiene trabajos de mantenimiento en la autopista Arraiján–La Chorrera, con el propósito de mejorar las condiciones de la vía y garantizar una circulación más segura y fluida para los conductores.

Las cuadrillas realizan labores de aplicación de asfalto frío en sectores donde se ha identificado deterioro de la carpeta asfáltica, particularmente en dirección hacia La Chorrera, frente al centro comercial Westland Mall, y en un punto ubicado a un costado de la parada de autobuses en sentido hacia la ciudad capital.

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Estas intervenciones buscan corregir afectaciones puntuales en la superficie de rodadura de una de las vías con mayor flujo vehicular del país, utilizada diariamente por miles de conductores.

Los trabajos forman parte del programa permanente de mantenimiento vial que desarrolla el MOP para atender de manera oportuna los puntos críticos y sectores que presentan mayor deterioro en las principales carreteras de alta circulación.

La entidad recomienda a los conductores mantener la precaución al transitar por las áreas donde se ejecutan las labores de mantenimiento.