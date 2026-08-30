Rotura en línea de 24 pulgadas afecta suministro de agua en Arraiján

El Idaan informó que una avería en una tubería ubicada en Cocolí provoca bajas presiones o falta temporal de agua potable en Arraiján, Burunga y sectores cercanos.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó sobre una rotura en una línea de 24 pulgadas proveniente de Miraflores, ubicada en Cocolí, frente a Tucán Country Club.

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La avería está afectando el suministro de agua potable en distintos sectores de Arraiján, donde se registran bajas presiones o falta temporal del servicio. La situación también alcanza a Burunga y áreas aledañas.

De acuerdo con el Idaan, personal técnico coordina la movilización de la maquinaria necesaria para ingresar al sitio y comenzar los trabajos de reparación de la tubería.

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La entidad indicó que mantendrá informada a la población sobre el avance de las labores y la recuperación progresiva del suministro de agua potable.