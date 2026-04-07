ATTT advierte sanciones por cobro excesivo de pasaje y refuerza operativos tras caos vial en Panamá Oeste

Conductores que sean sorprendidos cobrando tarifa mayor a la establecida serán sancionados con suspensión de cupo.

Panamá Oeste/Luego de que usuarios del transporte público en Panamá Oeste denunciaran el cobro excesivo de pasajes, la directora regional de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Francia Chen, advirtió que las unidades que incurran en esta práctica serán sancionadas.

Chen informó que se intensificarán los operativos para garantizar el cumplimiento de la tarifa establecida. “Los conductores que incurran en este abuso serán sancionados con la suspensión de cupos”, afirmó.

Por otro lado, la funcionaria se refirió al cierre del puente de las Américas tras el siniestro ocurrido recientemente. Indicó que el tránsito por el puente Centenario se mantendrá habilitado mientras continúan las evaluaciones de la infraestructura afectada. Posteriormente, se adoptarán medidas adicionales para mejorar el flujo vehicular.

Puedes leer: Acodeco pide denunciar irregularidades en venta de combustible tras alza de precios

En tanto, Joel Gaitán, de la Policía Nacional, recomendó a los conductores manejar con precaución durante los operativos de inversión de carriles, a fin de evitar accidentes de tránsito.

Continúan las evaluaciones de la infraestructura afectada. Posteriormente, se adoptarán medidas adicionales para mejorar el flujo vehicular.

Con información de Heidy Morán.