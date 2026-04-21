Aumentan las tasas de interés en los créditos agropecuarios

El aumento en las tasas de interés de los créditos agropecuarios comienza a impactar a productores, en medio de dificultades para acceder a financiamiento oportuno.

Panamá/El aumento de las tasas de interés también ha impactado a los productores del sector agropecuario. El gerente del Banco Nacional de Panamá, Javier Carrizo, señaló que se ha aplicado un incremento que afecta a unos 5,000 pequeños y medianos productores, así como a cerca de 100 grandes productores.

Carrizo explicó que el ajuste responde a factores financieros. “La justificación es meramente técnico-financiera, producto del impacto que ha venido sufriendo el costo de fondo en los últimos años. La reducción de los depósitos estatales. Estamos muy conscientes del impacto en nuestros productores y, aunque en el caso de nuestra cartera es ínfimo, estimamos alrededor de $25 al mes promedio para el 90% de nuestros clientes, productores pequeños, por lo cual hemos venido hablando de diferentes alternativas junto con el ministro del MIDA, Roberto Linares, tendiente a revisar las tasas de los productores más vulnerables del país”.

A este escenario se suma otra dificultad para el sector. En el Banco de Desarrollo Agropecuario, los productores enfrentan demoras en los procesos que limitan el acceso oportuno al crédito. El diputado suplente Eduardo Rangel manifestó que “el otorgamiento de los préstamos agropecuarios; muchos nos dicen que muchas veces, cuando ya se le otorga el préstamo, se ha perdido la cosecha. Y bueno, usted sabe que es un poco lamentable ese esfuerzo que han hecho los productores y perder la cosecha, pues es algo de bastante”.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, indicó que se están tomando medidas para agilizar los procesos. “Tenemos que buscar la forma y lo vamos a hacer, lo estamos haciendo de agilizar los préstamos lo más rápido posible. Hablando, estoy hablando por el Banco de Desarrollo Agropecuario, del que formo parte de la Junta Directiva. Ese es uno de los grandes problemas y pueden estar seguros de que eso lo vamos a resolver y pronto”.

El ministro también advirtió sobre las consecuencias de los retrasos en los créditos. “Un productor, un pequeño productor que pide un préstamo y se lo da cuatro, cinco, seis meses después; ya pasó Juan”.

Tanto el gerente del Banco Nacional de Panamá como el ministro de Desarrollo Agropecuario asistieron a la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Nacional, donde respondieron cuestionamientos relacionados con el financiamiento al sector.

Con información de María De Gracia.