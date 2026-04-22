Aumentan las víctimas por inmersión en Coclé en medio de condiciones climáticas adversas

Las autoridades reportan ya 10 fallecidos por esta causa, a los que se suma una muerte por descarga eléctrica, en un contexto marcado por intensas tormentas eléctricas que han elevado los riesgos en playas y zonas abiertas.

Coclé, Panamá/La preocupación crece en la provincia de Coclé ante el incremento de víctimas por ahogamiento en lo que va de 2026. Las autoridades reportan ya 10 fallecidos por esta causa, a los que se suma una muerte por descarga eléctrica, en un contexto marcado por intensas tormentas eléctricas que han elevado los riesgos en playas y zonas abiertas.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) ha reiterado su llamado a la población a extremar las medidas de precaución, especialmente a quienes frecuentan áreas costeras o realizan actividades al aire libre. Actualmente, la cobertura de vigilancia en el litoral pacífico de la provincia se mantiene únicamente en playa Santa Clara, lo que limita la capacidad de respuesta en otros puntos concurridos.

Alexander Guardado, director regional de Sinaproc en Coclé, insistió en la importancia de mantenerse informado a través de los canales oficiales y atender las recomendaciones de los estamentos de seguridad. “No se deben realizar actividades al aire libre si no son necesarias. En el caso de pesca o zarpe, si se llevan a cabo, es fundamental contar con equipos de seguridad personal, radios de comunicación y verificar que las embarcaciones estén en buen estado”, señaló.

Guardado también advirtió sobre el peligro de subestimar las condiciones climáticas adversas. “No debemos confiarnos al estar en estos sitios. La seguridad debe ser la prioridad”, recalcó.

Otro aspecto que preocupa a las autoridades es el perfil de las víctimas: la mayoría son jóvenes entre 18 y 30 años. Ante esta situación, se hace un llamado especial a quienes practican turismo de aventura a informarse previamente sobre las zonas que visitan, acudir acompañados de personas con experiencia en el área y mantenerse atentos a los avisos de prevención.

En las últimas semanas, además, se ha registrado un aumento en las corrientes de resaca en el Pacífico, un fenómeno que incrementa significativamente el riesgo de ahogamientos incluso para nadadores experimentados.

Las autoridades insisten en que la prevención y la prudencia son claves para evitar que estas cifras continúen en ascenso.