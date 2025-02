Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá revoca normativa de drones para el Carnaval

Ciudad de Panamá, Panamá/La Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá ha dejado sin efecto la Resolución N° 054-25-DG-DJ-AAC, que regulaba el uso de drones durante la celebración del carnaval, uno de los eventos culturales más emblemáticos del país.

La decisión se fundamenta en la necesidad de ajustar la normativa a la realidad de un festejo de gran envergadura, reconocido a nivel internacional por su componente mediático y la vistosidad de sus presentaciones.

Según las autoridades, la resolución vigente no se adecuaba a las características del carnaval, en el que la operación de drones cobra especial relevancia para la cobertura y difusión del evento. No obstante, se subraya que esta medida no implica una flexibilización total de la normativa.

Las restricciones de vuelo se mantienen en áreas consideradas de seguridad nacional, como estaciones de policía, aeropuertos, bancos, centros penitenciarios, hospitales y otros lugares cuya vulneración pueda afectar la seguridad estatal.

Para aquellos interesados en la normativa general sobre el uso de drones, la Resolución N° 004-2021-NRA-DG-AAC, emitida el 13 de abril de 2021 y publicada en la Gaceta Oficial N° 29276 el 3 de mayo de 2021, sigue siendo el marco regulatorio vigente.

Este reglamento establece los requisitos para la operación de sistemas de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS), garantizando así el uso responsable y seguro de esta tecnología.

La medida se inscribe en un contexto en el que Panamá busca equilibrar la promoción de sus manifestaciones culturales con el imperativo de mantener la seguridad en áreas estratégicas, permitiendo a la vez que el carnaval se despliegue con todo su esplendor.