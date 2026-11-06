Autoridad Marítima reporta más de 43 mil pasajeros movilizados durante operativo de Fiestas Patrias

De acuerdo con el balance de la entidad, durante los tres días de operativo se mantuvo la vigilancia en las terminales marítimas para garantizar la seguridad de los usuarios y la navegación.

Un total de 43,004 pasajeros fueron movilizados en 3,940 embarcaciones durante el Operativo de Seguridad Marítima por las Fiestas Patrias, que culminó el 5 de noviembre en distintos puertos del país, informó la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

De acuerdo con el balance de la entidad, durante los tres días de operativo se mantuvo la vigilancia en las terminales marítimas para garantizar la seguridad de los usuarios y la navegación. Solo en la jornada de cierre se contabilizaron 1,252 zarpes y 14,485 pasajeros, mientras que el retorno de los viajeros se desarrolló sin incidentes que lamentar.

El despliegue contó con la participación de 143 colaboradores de la AMP, en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y el Servicio Nacional Aeronaval, quienes realizaron labores de supervisión y fiscalización en los puertos.

Sin embargo, durante las inspecciones efectuadas en el puerto de Almirante, en la provincia de Bocas del Toro, se iniciaron tres procesos administrativos contra capitanes de embarcaciones por incumplimientos de las normas de seguridad. Entre las irregularidades detectadas figuraron la navegación sin chalecos salvavidas, la falta de documentación requerida y el uso de licencias de operación vencidas.

La AMP destacó que el desarrollo del operativo también fue posible gracias a la coordinación con las administraciones portuarias a nivel nacional y al comportamiento responsable de la mayoría de los capitanes y pasajeros, quienes acataron las disposiciones de seguridad y prevención náutica.