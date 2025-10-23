Autoridad de Tránsito cierra más de 170 talleres tras inspecciones: director reconoce que 'la tarea nunca es suficiente'

Henríquez explicó que estas acciones buscan garantizar que tanto los vehículos del transporte público como los particulares reciban revisiones técnico-mecánicas confiables , evitando que talleres sin los estándares adecuados continúen operando.

Panamá/Durante la conmemoración del 23 de octubre, fecha que recuerda la tragedia del bus 8B-06, el director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Simón Henríquez, reveló que más de 170 talleres han sido inhabilitados en todo el país desde julio, como parte de un plan de inspección técnica para reforzar la seguridad vial.

Henríquez explicó que estas acciones buscan garantizar que tanto los vehículos del transporte público como los particulares reciban revisiones técnico-mecánicas confiables, evitando que talleres sin los estándares adecuados continúen operando.

La tarea nunca es suficiente, siempre hay que seguir mejorando. Desde el mes de julio hemos estado haciendo una inspección en los talleres de revisado y hemos inhabilitado más de 170, porque queremos que tanto público como privado puedan acudir a talleres donde se realice una verdadera inspección técnico-mecánica”, sostuvo.

El funcionario destacó que la principal lección aprendida tras aquel trágico suceso ha sido reforzar la educación vial y promover nuevas modalidades de transporte público que permitan a las personas movilizarse de forma más segura. No obstante, reconoció que aún queda mucho por mejorar para que el panameño se sienta plenamente seguro en las vías.

Por su parte, Lida Atencio, una de las sobrevivientes del accidente del bus 8B-06 ocurrido hace 19 años, lamentó que la fecha del 23 de octubre no se conmemore como debería y señaló que muchos sobrevivientes han sido olvidados por las autoridades.

“Han pasado 19 años desde aquel accidente, y aunque salieron leyes, se endurecieron las multas y se implementó el sistema del Metro, todavía hay desorden en las calles, tanto por parte de los peatones como de los conductores”, expresó.

La conmemoración de este año se realizó con un llamado conjunto a mantener viva la memoria de las víctimas y a continuar fortaleciendo la seguridad vial para que tragedias como la del bus 8B-06 no se repitan.

Con información de Nicanor Alvarado.