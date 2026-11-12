Autoridades alertan sobre aumento de estafas digitales ante el incremento de compras por internet

El llamado a los consumidores es a mantener la precaución durante sus compras de fin de año y evitar que las ofertas en internet terminen convirtiéndose en pérdidas económicas.

Ciudad de Panamá/ Con la llegada de la temporada de mayor movimiento comercial y consumo, las autoridades advierten sobre el riesgo de estafas digitales a través de redes sociales y sitios web, donde los ciberdelincuentes aprovechan la demanda de productos y las ofertas para engañar a los compradores.

Las compras por internet se han convertido en una práctica habitual para muchos ciudadanos, sin embargo, esta modalidad también representa una oportunidad para quienes utilizan plataformas digitales con el propósito de cometer fraudes y apropiarse del dinero de sus víctimas.

”La persona tiene que revisar que sea una tienda seria, una tienda con prestigio o trayectoria en el país que tenga una tienda física, en donde la persona pueda acercarse y verificar que el producto por el que va a pagar sea lo que esta viendo en una imagen”, explicó Wladimir González, jefe de ciberdelitos de la DIJ.

Según las autoridades, las denuncias por estafas digitales han registrado un incremento en los últimos meses, una situación que genera preocupación ante la proximidad de diciembre, cuando aumenta la actividad comercial y las transacciones en línea.

”En relación a lo que es ciberdelito, llevamos más de 2,600 casos registrados solamente en la división de nosotros, la mayoría de ellos son casos contra la seguridad informática y lógicamente esto va de la mano con los casos de estafa”, señaló González.

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Entre los errores más frecuentes de los compradores está actuar impulsivamente ante supuestas ofertas relámpago, promociones exclusivas o precios considerablemente inferiores a los que ofrecen los comercios establecidos.

Los productos que figuran entre los más utilizados para este tipo de engaños son los dispositivos electrónicos, las entradas para eventos y la ropa de marca. Los delincuentes suelen ofrecer artículos de alta demanda o difícil disponibilidad para atraer a consumidores interesados en conseguirlos a precios atractivos.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan adoptar las siguientes medidas de seguridad antes de realizar cualquier compra por internet:

1. Verificar el sitio web: comprobar que la página sea legítima y corresponda al comercio que ofrece el producto.

2. Evitar pagos en páginas desconocidas: no realizar transacciones si el sitio redirige a otra página sospechosa.

3. Activar la verificación en dos pasos: reforzar la seguridad de las cuentas digitales.

4. No compartir códigos de verificación: evitar entregar claves o códigos recibidos por mensajes a terceros.

5. Desconfiar de ofertas demasiado atractivas: analizar las promociones que ofrecen precios muy por debajo del mercado o generan presión para comprar rápidamente.

6. Verificar la información antes de enviar dinero: confirmar la identidad del vendedor y la autenticidad del producto o servicio.

Las autoridades recalcan que es importante no dejarse llevar por la urgencia de una promoción y tomarse el tiempo necesario para confirmar la autenticidad de las páginas, perfiles y establecimientos que ofrecen productos o servicios.

En caso de ser víctima de una estafa digital, se recomienda presentar la denuncia ante la Fiscalía de Atención Primaria o la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), para que las autoridades puedan iniciar las investigaciones correspondientes.

Con información de Hellen Concepción