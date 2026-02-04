Autoridades investigan origen de incendios en vertederos de Pedasí y Guararé, hay varias denuncias

Hasta el momento, el Cuerpo de Bomberos ha atendido tres incendios en el vertedero de Guararé y uno en el de Pedasí.

Los Santos/Las autoridades iniciaron investigaciones para determinar las causas de los recientes incendios registrados en vertederos de la provincia de Los Santos, luego de que se presentaran denuncias formales ante el Ministerio Público para establecer si los siniestros obedecen a combustión espontánea o a la posible intervención de mano criminal.

Con la entrada de la temporada seca y el incremento de las brisas en distintos puntos del país, se ha reportado un aumento de incendios en algunos vertederos, situación que ha requerido la intervención constante del Cuerpo de Bomberos. En Los Santos, se han atendido emergencias en los vertederos de los distritos de Guararé y Pedasí.

El teniente Euclides Barrios, jefe de Operaciones del Cuerpo de Bomberos en la provincia, informó que han recibido múltiples llamados por incendios en estos puntos, lo que ha representado un reto operativo para las unidades de emergencia. Explicó que la atención de este tipo de incendios es compleja debido a la gran emanación de humo que afecta a las comunidades cercanas y a la acumulación de basura, lo que exige mayor cantidad de agua, personal y recursos.

Barrios señaló que, a diferencia de los incendios de herbazal, los vertederos requieren operaciones más prolongadas y un mayor compromiso logístico. En este contexto, destacó el trabajo coordinado con los municipios y la Autoridad de Aseo, que han brindado apoyo mediante el envío de carros cisterna para reforzar las labores de extinción.

Hasta el momento, el Cuerpo de Bomberos ha atendido tres incendios en el vertedero de Guararé y uno en el de Pedasí, este último con una operación que se extendió por dos días y que requirió la participación de unidades del cuartel de Las Tablas.

Las autoridades reiteraron que el proceso de investigación se mantiene en curso y que se deberá esperar el resultado de las diligencias para conocer las causas exactas de los incendios y determinar posibles responsabilidades.

Con información de Eduardo Javier Vega