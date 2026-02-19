Autoridades piden a propietarios limpiar terrenos tras incendio cerca de la Casa Hogar Treski

Como medida de prevención, se decidió trasladar temporalmente a los niños a un lugar seguro, una acción que no es la primera vez que se realiza ante situaciones similares.

Boquete, Chiriquí/Un incendio de herbazal registrado en terrenos cercanos al albergue Treski para niños, en la provincia de Chiriquí, obligó a la evacuación preventiva de los menores debido a la gran cantidad de humo que se desplazó hacia el área.

La directora provincial del Ministerio de Desarrollo Social en Chiriquí, Abdialys Moreno, aseguró que en ningún momento estuvo en riesgo la estructura del albergue, ya que el fuego se produjo en la parte posterior de los terrenos aledaños y no alcanzó las instalaciones.

Moreno explicó que, como medida de prevención, se decidió trasladar temporalmente a los niños a un lugar seguro, una acción que, según indicó, no es la primera vez que se realiza ante situaciones similares.

🔗Contenido relacionado: Casa Hogar Trisker: Mides aclara que no hubo incendio estructural; menores 'se encuentran en perfecto estado de salud'

Señaló que tanto el Cuerpo de Bomberos como la administración del centro actuaron de manera oportuna al priorizar la seguridad de los menores, especialmente ante la presencia de humo denso en el ambiente.

Los agentes del Cuerpo de Bomberos lograron controlar el incendio sin que se reportaran afectaciones materiales ni personas lesionadas.

Las autoridades han solicitado a los propietarios de los terrenos colindantes que realicen labores de limpieza y mantenimiento para evitar la acumulación de vegetación seca, a fin de reducir el riesgo de nuevos incendios en el área.

Con información de Demetrio Ábrego