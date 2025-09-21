Avanza la culminación del Hospital Regional Anita Moreno en Azuero

La empresa a cargo de la obra informó que los trabajos no interrumpirán la prestación de servicios y, en caso de ser necesarios ajustes, se comunicarán oportunamente para minimizar cualquier impacto.

Los Santos/Autoridades realizaron un recorrido por las instalaciones del Hospital Regional Anita Moreno, en Los Santos, con el fin de supervisar los avances en la culminación de una de las obras de salud más relevantes para la región de Azuero.

El proyecto, que representa una inversión de 46 millones de dólares, incluye la finalización de áreas esenciales como estacionamientos, lavandería, cocina, consultorios externos, sistema de aire acondicionado (chilleres), morgue y otras infraestructuras complementarias que habían quedado inconclusas en administraciones anteriores.

La visita forma parte de las acciones de fiscalización impulsadas por el Gobierno Nacional para garantizar que los trabajos cumplan con los plazos establecidos y la calidad requerida. El objetivo es que las nuevas instalaciones fortalezcan la capacidad hospitalaria y amplíen los servicios de atención a la población de la región.

Durante el recorrido, el diputado José Pérez Barboni señaló que el hospital se mantiene en funcionamiento y que hasta ahora no se han visto afectadas las atenciones médicas. Resaltó, además, la importancia de habilitar las salas pendientes para mejorar la capacidad de respuesta.

Por su parte, la empresa a cargo de la obra informó que los trabajos no interrumpirán la prestación de servicios y, en caso de ser necesarios ajustes, se comunicarán oportunamente para minimizar cualquier impacto.

La culminación del Hospital Anita Moreno constituye uno de los principales compromisos asumidos por el presidente José Raúl Mulino y el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, con miras a garantizar una atención oportuna y de calidad para la población de Azuero.