BAC reafirma su compromiso con Panamá y la transparencia

Ciudad de Panamá/BAC emitió un comunicado oficial para reafirmar su compromiso absoluto con la legalidad y la transparencia en Panamá. La entidad bancaria respondió así a las recientes investigaciones de carácter fiscal en las que se ha mencionado a la institución.

El banco explicó que la adquisición de créditos fiscales para el pago futuro de impuestos es un instrumento financiero plenamente legal utilizado por múltiples empresas del país. BAC enfatizó que, al usar este mecanismo, nunca recibió dinero del Estado por dichos créditos.

Sobre el origen de la situación, el comunicado señala que las investigaciones apuntan a presuntas irregularidades cometidas por funcionarios y exfuncionarios de la DGI en el sistema de E-tax, las cuales dieron validez a créditos fiscales que aparecían oficialmente certificados. BAC compró estos créditos con el objetivo de pagar posteriormente sus impuestos.

Fueron los propios controles internos de BAC los que levantaron las alertas, notificadas de inmediato a las autoridades. El banco realizó una auditoría interna sobre cada transacción sin hallazgos que vinculen a la institución o a sus colaboradores con las presuntas irregularidades.

BAC aseguró que los créditos aparecían oficialmente certificados en el sistema de la DGI cuando fueron adquiridos.

El banco aclaró que esta situación se limita exclusivamente a acreditaciones para el pago de impuestos propios del banco. Por lo tanto, no guarda relación con las cuentas, depósitos o fondos de los clientes, los cuales se encuentran completamente seguros.

BAC destacó que sigue operando con solidez y comprometido con Panamá y Centroamérica, con presencia y liderazgo en los 6 países de la región. La entidad mencionó sus 74 años de trayectoria como reflejo de la confianza construida con clientes, autoridades y comunidades.