CAF aprueba préstamo de $500 millones al Banco Nacional de Panamá para apoyar agro y pymes panameñas

Se espera que la operación beneficie a más de 3.300 pequeñas y medianas empresas, al menos 1,000 de ellas lideradas por mujeres. 50% de los recursos se destinarán a zonas rurales, para promover el crecimiento sostenible e inclusivo del sector productivo panameño.

Ciudad de Panamá, Panamá/CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe – aprobó un préstamo A/B por hasta 500 millones de dólares a favor del Banco Nacional de Panamá (Banconal), con el objetivo de fortalecer el crecimiento sostenible e inclusivo del sector productivo panameño, con especial énfasis en el sector agropecuario y agroindustrial, en áreas rurales y en pequeñas y medianas empresas.

Este tipo de financiamiento, conocido como préstamo A/B, permite que CAF actúe como prestamista de registro (lender of record ) de toda la operación. CAF, aporta los recursos del tramo A y simultáneamente, moviliza recursos de terceros, principalmente del sector privado, para el tramo B, canalizándolos hacia sectores prioritarios.

Así, se amplía la capacidad financiera y se maximiza el impacto de la operación.

El Tramo A aportado por CAF es por hasta 150 millones de dólares. El Tramo B será movilizado mediante la participación de diversas entidades financieras entre las que destacan los bancos comerciales internacionales, regionales y fondos de impacto, entre otros.

Catalizador para el desarrollo productivo y territorial

Los recursos serán canalizados por Banconal hacia clientes y proyectos en alguna de las siguientes áreas:

Inversiones y actividades productivas en sectores estratégicos, con énfasis en el agropecuario y agroindustrial, especialmente aquellos liderados o de propiedad de mujeres y ubicados en áreas rurales.

Proyectos empresariales verdes vinculados a energías renovables, eficiencia energética y negocios sostenibles.

Pymes productivas, en particular aquellas lideradas por mujeres.

“Este financiamiento fortalece el sector productivo panameño, contribuye a impulsar la soberanía alimentaria y refuerza nuestra determinación de promover un crecimiento sostenible e inclusivo en la región. Operaciones como esta consolidan a CAF como el Banco Verde de América Latina y el Caribe”, afirmó Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.

En 2024, el sector agropecuario representó el 2,7% del PIB panameño y generó 14,6% del empleo nacional, llegando a representar hasta el 40% del empleo en algunas zonas rurales, lo que evidencia su relevancia social, productiva y territorial.

Un financiamiento con alto impacto social, productivo y sostenible

Además del financiamiento, CAF brindará recursos cooperación técnica no reembolsable para fortalecer al banco en la adopción de mejores prácticas ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) y medición de impacto, incluyendo soluciones basadas en inteligencia artificial para medir huella de carbono en el sector agropecuario, lo cual permitirá mejorar la toma de decisiones y acelerar prácticas sostenibles.

Entre los resultados esperados se prevé que al menos 3,300 Pymes sean beneficiadas, incluyendo al menos 1000 lideradas por mujeres.

Asimismo, el 50% de los recursos se destinarán a Pymes en zonas rurales.

“Este financiamiento representa una oportunidad estratégica para seguir impulsando el crecimiento sostenible e inclusivo del país. Nos permitirá ampliar nuestro alcance hacia los sectores productivos, especialmente el agropecuario y agroindustrial, así como fortalecer a las pequeñas y medianas empresas.

"En Banconal reafirmamos nuestro compromiso de ser un motor de desarrollo para todos los panameños, con el objetivo de trabajar por dejar un legado que construya un Panamá competitivo, equitativo y sostenible”, mencionó Javier Carrizo Esquivel, gerente general de Banco Nacional de Panamá.