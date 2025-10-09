Fondo de Garantía de $150 millones facilitará créditos a las Pymes en Panamá

Este programa garantizaría el 50% . El máximo de préstamo solicitado es de 600 mil dólares .

Ciudad de Panamá, Panamá/“El gran motor de empleo del país”, las pequeñas y medianas empresas, según el presidente de la República, José Raúl Mulino, ahora cuentan con el Fondo de Garantía de Panamá, que lanzó El Banco Nacional (BNP), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Ministerio de Economía y Finanzas.

El mismo cuenta con 150 millones de dólares destinados a financiar proyectos de pequeñas y medianas empresas panameñas, pero puede llegar a 900 millones, en caso de haber una gran demanda en el país.

“Queremos que sientan que el Estado está de su lado, facilitando oportunidades y acompañando el gran esfuerzo que hacen para echar adelante la economía”, dijo el presidente en su conferencia de prensa.

El gerente general del Banco Nacional, Javier Carrizo, dijo que este fondo se lanza por primera vez en Panamá, será administrado por el BNP a través de instituciones financieras del país que califiquen, como financieras, bancos y cooperativas, para apoyar a las pequeñas y medianas empresas que no tienen suficientes garantías para recibir los créditos que necesitan.

Este programa garantizaría el 50%. El máximo de préstamo solicitado es de 600 mil dólares, lo cual garantizaría hasta 300 mil.

Este fondo no excluye actividad económica comercial, sin embargo, busca fortalecer sectores prioritarios como las empresas lideradas por mujeres, el sector agropecuario y las inversiones verdes.

"Para Banconal es fundamental incrementar la productividad de las MiPymes. Más allá del negocio propio de la banca, la gestión responsable de la entidad está enfocada en fortalecer el desarrollo sostenible, a través de los criterios ASG (Ambiente, Social y Gobernanza), aportando valor a la sociedad y generando empleo de calidad, especialmente en los sectores productivos clave del país", destaca un comunicado.

Castillero dijo que el plazo de los préstamos llega a los 12 años.

Se notificará pronto, a través de los medios de comunicación, las instituciones que se sumarán al programa.