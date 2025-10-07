Banda del Centro de Formación Integral Bilingüe Papa Francisco de Azuero representará a Panamá en Nueva York

Los integrantes de la banda tendrán dos presentaciones durante el evento, una cada día, demostrando la dedicación y el esfuerzo que han invertido durante meses de preparación.

Chitré, Herrera/La banda del Centro de Formación Integral Bilingüe de Azuero, Papa Francisco, se prepara para llenar de orgullo a Panamá los próximos 11 y 12 de octubre, cuando sus estudiantes participen en el Desfile de la Hispanidad en las calles de Nueva York.

Los integrantes de la banda tendrán dos presentaciones durante el evento, una cada día, demostrando la dedicación y el esfuerzo que han invertido durante meses de preparación. El director de la banda y varios de sus integrantes compartieron sus emociones previas al viaje y a la participación en el desfile.

“Solamente tenemos dos años y unos meses. Este 19 de octubre celebraremos nuestro tercer aniversario y ya hemos logrado tanto, representando a nuestro colegio y a nuestro país. Es una gran responsabilidad, pero confiamos en que todo el esfuerzo dará frutos en Nueva York”, expresó uno de los músicos.

Entre las piezas que interpretarán se encuentra Pedacito de mi Tierra, que según los estudiantes, es alegre y perfecta para bailar, incorporando instrumentos como flautas y pícolos.

Manifestaron que esta una experiencia muy bonita que van a vivir toda la delegación de la banda. Indicaron que hace unos años eran muy pocos y ahora tienen la responsabilidad de representar al país.

El apoyo de los padres de familia fue fundamental para que los jóvenes pudieran cumplir este sueño, cubriendo los gastos de cada estudiante. Estos jóvenes partirá rumbo a Nueva York desde Herrera, listos para llevar la música y el talento panameño al escenario internacional.

Con información de Eduardo Javier Vega