Banda del Colegio Félix Olivares Contreras busca apoyo para viajar a evento en Estados Unidos

La delegación continúa con sus actividades de recaudación mientras espera el respaldo necesario para cumplir con esta participación internacional.

David, Chiriquí/La Banda de Música del Colegio Félix Olivares Contreras, el más antiguo de la provincia de Chiriquí, se prepara para participar en un evento artístico, cultural y folclórico en el distrito de Columbia, Washington, Estados Unidos, al que ha sido invitada como representante de Panamá.

Sin embargo, los miembros de la agrupación han señalado que requieren el apoyo de la empresa privada y del Gobierno para poder concretar el viaje, ya que deben recaudar alrededor de 200 mil dólares para financiar la participación de cerca de un centenar de estudiantes.

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El instructor Eybar Serrano explicó que, aunque han realizado diversas actividades de recaudación dentro de la provincia, como ventas de souvenirs y giras, aún necesitan mayor respaldo económico para alcanzar la meta. Añadió que padres de familia, la administración del plantel, estudiantes y egresados se han organizado para apoyar el esfuerzo.

La banda, que cuenta con 180 integrantes, llevará a 120 estudiantes para representar a Panamá en el evento internacional, cuyo viaje está programado del 24 al 28 de septiembre.

Serrano destacó que los ensayos se han intensificado desde enero, incluyendo prácticas los fines de semana, con el objetivo de garantizar una presentación de alto nivel.

Por su parte, la estudiante Fátima Largaespada expresó su entusiasmo por la oportunidad. “Estamos contentos con la oportunidad que se nos brinda para representar a Chiriquí y principalmente a Panamá”, afirmó.

La delegación continúa con sus actividades de recaudación mientras espera el respaldo necesario para cumplir con esta participación internacional.

Con información de Demetrio Ábrego