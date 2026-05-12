Stefany Peñalba, alcaldesa de Arraiján, recibe sanción de la Antai por violar 'Código de Ética'
La sanción se origina tras una denuncia ciudadana presentada en diciembre del año pasado.
Arraiján, Panamá Oeste/La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) sancionó a Stefany Peñalba, alcaldesa del distrito de Arraiján, por faltas al Código de Ética de los Servidores Públicos, imponiéndole una multa equivalente al 50% de su salario mensual.
La sanción se origina tras una denuncia ciudadana presentada en diciembre del año pasado por presuntas violaciones al Código de Ética de los Servidores Públicos.
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A partir de esta denuncia, la entidad abrió una investigación que concluyó con la aplicación de sanciones tanto a la alcaldesa como a otros funcionarios del municipio, algunos ya destituidos.
Peñalba fue notificada hoy y cuenta hasta el viernes para presentar el recurso de reconsideración correspondiente.
La alcaldesa de Arraiján es blanco de otros procesos de investigación en otras esferas como la del Ministerio Público.