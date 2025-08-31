Desfile de Macys' en Nueva York vibrará al son panameño con la banda La Primavera de Veraguas

La banda suma un nuevo hito al presentarse en el desfile de Macy’s , donde compartirán escenario con agrupaciones de todo el mundo.

Los patrones de la cumbia panameña resonarán en Manhattan durante el tradicional desfile de Macy’s de Acción de Gracias 2025, y será la banda de música La Primavera de Santiago, Veraguas, la encargada de poner a bailar al público con temas de Samy y Sandra Sandoval y de Pedrito Altamiranda.

El desfile, que recorrerá Central Park West y la Sexta Avenida en Nueva York, tendrá sabor a carnaval y un sello inconfundible de panameñidad. La agrupación estudiantil interpretará piezas emblemáticas de los hermanos Sandoval y del recordado cantautor Pedrito Altamiranda, quien dejó un legado musical cargado de identidad popular y alegría.

Javier Jiménez, director de la banda musical La Primavera, destacó la importancia de este homenaje:

“Sabemos que la familia de Pedrito se va a sentir orgullosa. Por nuestra parte lo llevamos en nuestro corazón, lo admiramos mucho. Cada nota referente a su obra nos hace sentir orgullosos como panameños, porque siempre ha sido un ritmo muy carnavalesco, muy alegre, muy lleno de esa panameñidad, de personas con ganas de alegrar y triunfar”, expresó.

El desfile de Macy’s se celebrará el próximo 27 de noviembre de 2025, pero los jóvenes músicos ya se preparan intensamente para representar a Panamá en uno de los eventos culturales más vistos a nivel mundial.

De un total de 277 bandas musicales internacionales que enviaron sus videos para participar, la seleccionada fue la banda La Primavera de Santiago, un logro que confirma su calidad artística y su capacidad de dejar en alto el nombre del país.

Una trayectoria internacional destacada

La banda La Primavera no es ajena a los escenarios internacionales. En los últimos años ha representado a Panamá en importantes eventos:

2014 : Desfile de la Hispanidad en Nueva York

: Desfile de la Hispanidad en Nueva York 2016 : Boyacá, Colombia

: Boyacá, Colombia 2017 : Guanacaste, Costa Rica

: Guanacaste, Costa Rica 2018 : Alajuela, Costa Rica

: Alajuela, Costa Rica 2019 : Disney, Florida

: Disney, Florida 2021 : Desfile virtual de Pasadena, Ca,ifornia

: Desfile virtual de Pasadena, Ca,ifornia 2023 : Pasadena, California

: Pasadena, California 2024 : Wasabi, Costa Rica

: Wasabi, Costa Rica 2025: Nueva York, Día de Acción de Gracias

Con este recorrido, la banda suma un nuevo hito al presentarse en el desfile de Macy’s, donde compartirán escenario con agrupaciones de todo el mundo, mostrando la riqueza musical panameña.

El 27 de noviembre, la cumbia, el carnaval y la alegría de Panamá se harán sentir en las calles de Nueva York, con los acordes de Samy y Sandra Sandoval y el eterno espíritu festivo de Pedrito Altamiranda.