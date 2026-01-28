Basílica Menor Don Bosco se prepara para recibir a miles de devotos este sábado 31

Las autoridades eclesiásticas reiteraron la invitación a la ciudadanía a participar de esta celebración religiosa, que convierte a Calidonia en un punto de encuentro de fe, tradición y devoción.

Ciudad de Panamá/La Basílica Menor Don Bosco, ubicada en el corregimiento de Calidonia, se prepara para recibir a miles de fieles y devotos del reconocido padre y maestro de la juventud, San Juan Bosco, con motivo de su festividad, que se celebrará este sábado 31 de enero con una amplia agenda de actividades litúrgicas.

La jornada iniciará desde las 6:00 a.m. con una feria parroquial, seguida a las 6:30 a.m. por el tradicional canto de las mañanitas al santo. Posteriormente, a las 7:00 a.m., se celebrará la primera eucaristía del día, dando inicio a un intenso programa religioso que se extenderá durante toda la jornada.

A lo largo del día se oficiarán varias misas eucarísticas, y a las 3:00p.m. la celebración principal será presidida por el arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa.

El párroco de la Basílica Menor Don Bosco, padre Peppe Leo, destacó la importancia de esta fecha para la comunidad salesiana y los fieles.

“Para nosotros la celebración más fuerte es la del sábado. Nuestro lema es ‘31 de enero, Don Bosco primero’. Desde temprano abrimos las puertas para realizar una alborada en honor al santo y luego iniciamos el ciclo de celebraciones eucarísticas a las 7:00 a.m., 8:30 a.m., 10:00 a.m., 11:30 a.m., y a las 3:00 p.m. con la presencia del arzobispo. Más tarde, a las 7:00 p.m., estará con nosotros el superior de los salesianos en Centroamérica”, indicó el sacerdote.

A las 4:00 p.m. se realizará la tradicional procesión, que partirá desde la basílica y recorrerá las principales calles de Calidonia, una de las actividades más concurridas de la festividad. Para quienes no puedan asistir, TVN transmitirá en vivo la procesión y los actos religiosos a partir de las 5:00 de la tarde, tanto por televisión como por el canal de YouTube.

Cada año, esta procesión convoca a numerosos fieles que acuden a agradecer favores recibidos, pedir por la salud de sus familias o simplemente encontrar un espacio de recogimiento espiritual.

“Desde hace años me considero devoto de Don Bosco. No siempre puedo venir a la procesión, pero por lo menos asisto a la misa cuando tengo la oportunidad”, expresó Ricardo González, devoto de Don Bosco.

Las autoridades eclesiásticas reiteraron la invitación a la ciudadanía a participar de esta celebración religiosa, que convierte a Calidonia en un punto de encuentro de fe, tradición y devoción.

Con información de Jessica Román