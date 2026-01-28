Foro Económico Internacional realiza panel sobre actividad minera

En el panel también participaron otros empresarios del sector minero de la región, quienes respaldaron la necesidad de un marco regulatorio claro y de políticas que fomenten la exploración responsable de los recursos minerales.

Ciudad de Panamá/La Agenda de Minerales Estratégicos de América Latina y el Caribe fue uno de los paneles destacados durante el primer día del Foro Económico Internacional del CAF, que se desarrolla en Panamá y reúne a líderes gubernamentales, empresarios y representantes del sector productivo de la región.

El panel contó con la participación de representantes vinculados a la actividad minera, principalmente de países productores de cobre, níquel, litio y otros minerales estratégicos, quienes coincidieron en la necesidad de establecer un marco regulatorio regional que permita un desarrollo ordenado y sostenible de la minería, así como de impulsar mayores procesos de exploración para conocer el potencial real de los recursos existentes en cada país.

Jorge Riesco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería de Chile, subrayó la importancia de avanzar hacia una institucionalidad común en la región.

“Yo creo que necesitamos crear una región en donde haya una cierta homologación institucional que permita generar un polo de desarrollo minero, a partir de garantizar condiciones mínimas de funcionamiento para todos los mineros. Pero no cualquier minería. Esa institucionalidad debe considerar elementos de protección ambiental y de relacionamiento comunitario, que son activos del país”, indicó Riesco.

Por su parte, Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, resaltó el impacto económico del sector en su país y su aporte a las pequeñas y medianas empresas.

“En Colombia, la industria minera le compra cada año a pequeñas y medianas empresas cerca de 14 billones de pesos. La última reforma tributaria logró recaudar unos 11 billones, lo que demuestra que la minería genera un valor agregado comparable al de uno de los principales socios comerciales del país”, señaló Nariño.

En el panel también participaron otros empresarios del sector minero de la región, quienes respaldaron la necesidad de un marco regulatorio claro y de políticas que fomenten la exploración responsable de los recursos minerales.

Panamá y la mina de Donoso

Durante la jornada matutina de este miércoles, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, también intervino en el foro y se refirió a la situación de la mina de cobre en Donoso.

El ministro Navarro indicó que las decisiones sobre el futuro del proyecto se tomarán después del mes de abril, una vez se cuente con el tercer informe de las auditorías realizadas.

“Se ha llevado adelante una auditoría y se ha ordenado la situación de la mina para que el pueblo panameño, con total transparencia junto a su gobierno, tome una decisión sobre el futuro de esta mina. Para mediados de año estaremos preparados para decidir, con la información en mano. La mina es un problema ambiental, social y económico, un reto heredado”, afirmó Navarro.

Otros paneles del foro

El Foro Económico Internacional del CAF continúa con una amplia agenda de paneles. Entre ellos, destacó también el espacio dedicado a la digitalización y la inteligencia artificial, donde se analizó su impacto en el desarrollo de los negocios y su papel clave en la transformación económica de la región.

Con información de Elizabeth González.