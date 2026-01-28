Foro Económico 2026: Libre empresa y conectividad aérea, claves para el desarrollo regional, afirma CEO de Copa

Su intervención se dio durante el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026, que se celebra en Panamá este 28 y 29 de enero y reúne a 8 jefes de Estado, líderes políticos y representantes del sector económico regional.

Ciudad de Panamá, Panamá/El CEO de Copa Airlines, Pedro Heilbron, destacó que la aviación ha demostrado el poder de la libre empresa y que en América Latina y el Caribe la industria puede ser tan buena o mejor que las mejores del mundo, señalando a Panamá como un gran ejemplo de ese potencial.⁣

En ese contexto, Heilbron afirmó que la industria de la aviación que representa juega y puede seguir jugando un rol fundamental en el desarrollo económico y la integración regional.⁣

De acuerdo con estimaciones del sector, la demanda de viajes aéreos en América Latina y el Caribe se duplicará en los próximos 15 años, lo que ha llevado a las aerolíneas a realizar las inversiones necesarias para atender ese crecimiento. En los últimos cinco años, la oferta de vuelos en la región aumentó un 30%, lo que se tradujo en la creación de cerca de 900 nuevas rutas.⁣

El ejecutivo subrayó que estos resultados no son una casualidad, sino consecuencia de políticas de apertura y procompetitividad adoptadas por la mayoría de los gobiernos de la región, lo que ha permitido que la política de cielos abiertos convierta a la aviación comercial en una auténtica fuerza de integración regional.⁣

"En un país de apenas 4 millones y medio de habitantes, la aviación y el turismo que llega por vía aérea ya generan cerca de 200 mil empleos y aportan alrededor del 8% del producto interno bruto, lo que nos coloca a nivel relativo de los grandes centros aéreos y turísticos", destacó.

Energía, desarrollo y el nuevo interés nuclear

Por otro lado, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Mariano Grossi, señaló que el mundo vive un renovado interés por la energía nuclear, impulsado por la seguridad energética, el desarrollo económico y la reducción de emisiones contaminantes.

Grossi manifestó que sin energía no hay actividad económica ni desarrollo, y destacó que, aunque la energía nuclear representa cerca del 10% de la generación global, aporta alrededor del 30% de la energía limpia en el mundo y hasta el 50% en Europa.

En América Latina, solo Brasil, Argentina y México producen energía nuclear, pero países como Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, El Salvador y Panamá han manifestado su interés en desarrollar capacidades en esta área, apoyados por organismos financieros internacionales como la CAF, el BID y el Banco Mundial.