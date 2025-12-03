Basura se duplica en diciembre: Autoridad de Aseo refuerza recolección en 26 corregimientos

Durante el operativo, los trabajadores de recolección hicieron un llamado directo a la población para que saque la basura únicamente cuando pase el camión recolector, a fin de evitar la acumulación de desechos en las calles.

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario inició un operativo especial de recolección de desechos en los 26 corregimientos de la ciudad capital, ante el incremento de basura que se registra durante la temporada navideña, cuando las toneladas de residuos diarios pasan de unas 1,500 a cerca de 3,000.

El recorrido comenzó este día desde el sector de Carrasquilla con destino hacia Panamá Viejo, como parte de una jornada que se extenderá durante todo el día y que continuará progresivamente en otros corregimientos.

Durante el operativo, los trabajadores de recolección hicieron un llamado directo a la población para que saque la basura únicamente cuando pase el camión recolector, a fin de evitar la acumulación de desechos en las calles.

“Los ciudadanos deberían sacar la basura cuando el carro pasa, no después, para que el trabajo sea más efectivo”, expresó Cintia Edwards, trabajadora de la Autoridad de Aseo, quien además advirtió sobre los riesgos que enfrentan al manipular bolsas con objetos cortantes.

Edwards pidió a la población separar adecuadamente los vidrios y colocarlos en cartón o bolsas señalizadas, ya que estos provocan constantes cortaduras a los recolectores. Asimismo, alertó sobre el depósito inadecuado de jeringas y agujas de medición de glucosa, que también representan un riesgo para la salud de los trabajadores.

El operativo contempla la recolección de desechos sólidos y voluminosos, especialmente muebles, electrodomésticos y enseres que muchas personas aprovechan para desechar durante las fiestas de fin de año.

Las autoridades reiteraron el llamado a colaborar con una correcta disposición de la basura, especialmente cuando los camiones estén en los sectores, para mantener la ciudad limpia y reducir los riesgos laborales del personal de recolección.

Información de Heydi Liam Morán