Influenza en Panamá: 9 personas murieron en una semana y registra un fuerte aumento de casos

Panamá/En Panamá, al cierre de 2025, continúa en aumento la circulación de virus respiratorios, así como las defunciones asociadas a la influenza, según datos del Ministerio de Salud (Minsa).

Las autoridades sanitarias informaron que, hasta la fecha, se registran 109 defunciones por influenza, de las cuales nueve corresponden a nuevos casos reportados durante la última semana epidemiológica.

El porcentaje de positividad del virus de la influenza para esta Semana Epidemiológica (SE) se calculó en 19.6%, ubicándose por encima del umbral de alerta y con una tendencia al aumento en comparación con las semanas anteriores. Durante esta semana epidemiológica se notificaron 9 defunciones por influenza y se actualizó una defunción correspondiente a la SE 48, alcanzando un acumulado de 109 defunciones en lo que va del año", se lee en el informe epidemiológico.

De acuerdo con el Minsa, la mayoría de los fallecimientos se concentra en adultos mayores, muchos de ellos con enfermedades preexistentes y, en un alto porcentaje, sin esquema de vacunación contra la influenza. Ante este escenario, reiteraron el llamado a la población a reforzar las medidas de prevención, como el lavado frecuente de manos, y a acudir a los centros de salud en caso de presentar síntomas respiratorios.

La epidemióloga Yelkis Gil, del Minsa, detalló el comportamiento de la enfermedad en el país.

Tenemos un reporte de 109 defunciones por influenza. Aquí se incluyen tanto influenza y otras variantes que circulan de manera tradicional. En relación con la variante k, como hemos mencionado, sí es más contagiosa, pero definitivamente no presenta mayor letalidad ni severidad. Hasta la fecha se han reportado cinco casos”, explicó.

Gil añadió que las regiones más afectadas son la región metropolitana y San Miguelito, donde se ha identificado una mayor incidencia en personas mayores de 60 años.

Las edades en las que se ha comprobado mayor afectación son las superiores a los 60 años”, puntualizó.

Hasta el momento, el Ministerio de Salud ha diagnosticado a más de 54 mil personas con diferentes virus respiratorios en las instalaciones de salud a nivel nacional.

Las autoridades sanitarias insistieron en el llamado a la ciudadanía a mantener las medidas de precaución, especialmente en poblaciones vulnerables, y a buscar atención médica oportuna ante la presencia de síntomas.

Con información de María De Gracia.