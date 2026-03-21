BBQ Fest celebra su edición 31 con sabor, competencia y ambiente familiar

Durante la jornada, equipos conformados por amigos y familiares participaron en la competencia, presentando sus mejores recetas a base de carnes a la parrilla.

Ciudad de Panamá, Panamá/La edición número 31 del BBQ Fest reunió a cientos de personas en torno a la gastronomía, la competencia y el entretenimiento familiar, consolidándose como uno de los eventos más esperados por los amantes del asado en Panamá.

Durante la jornada, equipos conformados por amigos y familiares participaron en la competencia, presentando sus mejores recetas a base de carnes a la parrilla. Entre las propuestas destacaron platos como pollo asado, costillas y cortes de carne, que también fueron parte de las degustaciones ofrecidas al público.

El evento no solo giró en torno a la competencia, sino que se convirtió en un espacio de convivencia, donde los asistentes disfrutaron de un ambiente festivo, acompañado de bebidas, música y actividades para todas las edades.

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Participantes provenientes de distintas regiones del país, así como de Costa Rica, se sumaron a la competencia, aportando diversidad de sabores y técnicas culinarias. Algunos equipos destacaron que, además de la sazón, la organización y el trabajo en grupo son claves para lograr una buena presentación ante los jueces.

En paralelo, marcas y comunidades también aprovecharon el evento para interactuar con el público. Entre ellas, el equipo de Jelou!, que celebró su 10 aniversario con dinámicas y actividades dirigidas a sus seguidores.

El Barbecue Fest reafirma así su carácter como una vitrina gastronómica y un punto de encuentro para las familias panameñas, donde la tradición del asado se combina con la creatividad culinaria y el espíritu competitivo en un ambiente sano y recreativo.

Con información de Jessica Román