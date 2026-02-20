BDA recupera más de 42,1 millones de balboas en préstamos en el 2025

Ciudad de Panamá/El Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) recuperó 42,139,112 millones de dólares de la cartera de préstamos en el año 2025 para fortalecer financieramente a la institución.

Un informe de la Gerencia de Crédito del BDA detalla que la recuperación a capital fue por el orden de $38,650,186 millones de enero a diciembre del año pasado y la recuperación en cuanto a intereses alcanzó la cifra de $3,488,926 millones de balboas.

La recuperación del BDA continúa a buen ritmo en el 2026; hasta el 13 de febrero, el monto total fue de $5,330,761 millones, de los cuales $4,854,524 millones corresponden a capital y $476.236 a interés.

Entre las provincias con mayor recuperación en el 2025 se destacan: Chiriquí con $8,852,923 millones en cuanto a capital e interés, seguida por Los Santos con $7,500,252 millones y Coclé con 6,624,043 millones de dólares.

La Oficina de Asesoría Legal del BDA indica que se ha establecido como prioridad la recuperación de “malos créditos” otorgados por administraciones anteriores con el fin de lograr el retorno de estos dineros a las finanzas de la institución para su fortalecimiento financiero.

En ese sentido, recientemente se emprendió un agresivo programa de préstamos especiales para pequeños ganaderos destinados a la perforación de pozos con el fin de que sus reses cuenten con el agua necesaria en la estación seca, especialmente en las provincias de Coclé, Herrera y Los Santos, que comprenden el Arco Seco. El plan crediticio se proyecta extender a todas las provincias del país.