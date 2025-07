Betserai Richards y Jairo Salazar: Tensión continuó en el periodo de incidencia ¿Qué se dijeron?

Panamá/La sesión legislativa arrancó bajo la dirección del segundo vicepresidente Eliécer Castrellón, en medio de la expectativa por el reciente hecho de violencia que involucró a los diputados Betserai Richards, de la bancada Seguimos, y Jairo Salazar, del Partido Revolucionario Democrático (PRD). Durante el periodo de incidencias, al menos 15 diputados pidieron la palabra, varios de ellos refiriéndose directamente al incidente.

El primero en intervenir fue el propio Betserai Richards, quien lanzó una dura denuncia desde su curul. “Podrán amenazar de muerte a diputados decentes como yo. Podrán intentar asesinarnos. Podrán intentar matar el mensaje, pero al día siguiente habrá ciudadanos decentes que saldrán a votar por gente buena. No podrán matar el mensaje de las personas decentes”.

Terminó indicando: “y la gran pregunta del millón es: ¿Dónde están los 14 millones de dólares? Ciudadanos están reclamando por medicamentos, hospitales, atención médica… Y aunque existan amenazas, seguiré exigiendo rendición de cuentas”.

Su compañero de bancada, el diputado José Antonio Pérez Barboni, también condenó lo ocurrido. “Lo que sucedió ayer no fue una agresión a un diputado. Fue una agresión a una curul, a un circuito, a sus electores y a los otros 70 diputados de esta Asamblea”.

Pérez Barboni pidió a la Secretaría General que informe a la Junta Directiva sobre la necesidad de una investigación a fondo una vez que se conforme la Comisión de Credenciales. “Si es que todavía se puede pensar que en esta Asamblea existe la ética...”. El diputado también se refirió a que el PRD tiene algo que se llama código de conducta ética, el cual —según dijo— no ha sido publicado ni compartido con el Tribunal Electoral. En su artículo 11 se establece lo siguiente:

Declaración de principios: el estatuto del partido, el código de conducta ética partidaria y electoral, y que, de incumplirse, están sujetos a la revocatoria de mandato si incurren en alguna de las causales establecidas en este presente estatuto".

Y agregó que “busquen qué dice el estatuto, y después de ahí vemos si este partido, que con su silencio lo único que ha hecho es avalar la violencia y el irrespeto a la democracia en este hemiciclo”.

Desde la bancada de Realizando Metas, el diputado Luis Eduardo Camacho afirmó que los hechos no fueron casuales. “Los hechos que vivimos ayer no son producto de la casualidad, tienen su causa. Aquí hay personas que no saben manejar un debate político con argumentos y se van a lo personal. Si queremos evitar la violencia, hay que atacar las causas, y esas causas son la falta de respeto y el ataque personal”.

El diputado perredista Benicio Robinson, hijo, advirtió que la situación era predecible. “Estas situaciones ya se venían venir. Las insinuaciones y el irrespeto deben parar.

Ayer fue el comienzo de unas situaciones, y aquí tampoco nadie se va a dejar, porque nosotros venimos del barrio y sabemos realmente cómo se arreglan las cosas. Y si aquí van a seguir con el irrespeto, bueno, entonces esos van a ser los resultados que se van a ver de aquí en adelante. Si no cambiamos esa forma de ser, con una Asamblea legítima que está para servir a nuestra gente, al pueblo”, acotó.

En tono más desafiante, Jairo Salazar rompió el silencio y lanzó una declaración que encendió aún más los ánimos. “Lo que el país no necesita es más show, ni más gente que se crea decente y no lo sea y que denigre. Me duele, ¿sabes por qué? Porque cuando camino en la calle la gente comienza a felicitarme y me dice: "Dale más duro a ese señor".

“Hay consecuencias, y hay cosas que te llevan y te llevan, y todavía siguen dando en la llaga… y van a sentir el peso. Porque, de donde yo vengo, cuando uno habla mucho, uno defiende su boca y no anda diciendo que es de paz, cuando no es de paz nada”.

Continuó: Sigue insistiendo él y su grupito, y como le dije al compañero hace un momento, nos llevan y nos llevan a una posición donde no va a ser la primera vez… ¿Quién sabe? Esto venía pasando desde hace rato, tenía que pasar, y va a volver a pasar… ¿Quién sabe? Porque ahora se abrió el campo. Se abrió, y a ver si entonces son tan bellaquitos, y pueden decir que ya hay campo abierto", puntualizó el perredista.

Luego varios diputados que tomaron la palabra posteriormente llamaron a la calma y pidieron a sus colegas dejar la violencia a un lado, pues le corresponde convivir por cuatro años más en ese hemiciclo.