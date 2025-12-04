Biblioteca Nacional recibe financiamiento para su operación; su inclusión como patrimonio histórico está en trámite

📚 El anuncio fue realizado por el presidente de la República, José Raúl Mulino, durante su conferencia semanal, quien reiteró su compromiso de revalorizar y fortalecer esta institución que resguarda gran parte de la memoria histórica y la identidad cultural del país. 📚 Así mismo, confirmó que será firmado un decreto que declarará a la Biblioteca Nacional como patrimonio histórico.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero contará con financiamiento inmediato y recursos garantizados para los próximos años, luego de concretarse un convenio de cooperación cultural entre el Ministerio de Cultura y la Fundación Pro Biblioteca Nacional.

El mandatario indicó que la inyección de recursos permitirá avanzar en la ejecución de proyectos clave de modernización, entre ellos la digitalización del patrimonio documental que custodia la biblioteca, considerado esencial para preservar la memoria histórica del país y facilitar la consulta pública.

Mulino indicó que la ministra de Cultura, Maruja Herrera, había anunciado además un plan nacional de rehabilitación, reparación y modernización que abarcará 40 bibliotecas públicas a nivel nacional. Asimismo, confirmó que será firmado un decreto que declarará a la Biblioteca Nacional como patrimonio histórico.

El mandatario adelantó que realizará una visita a la antigua Biblioteca Nacional, ubicada frente a la Asamblea Nacional, la cual ha permanecido en estado de deterioro y abandono. Subrayó que este edificio histórico también será incluido dentro del programa de modernización impulsado por el Ministerio de Cultura.