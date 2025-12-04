Presidente Mulino indica que reducción de desigualdad tomará años: 'Hago lo que puedo'

El presidente de la República, José Raúl Mulino, aseguró que los proyectos en ejecución en áreas como educación, salud, agua y empleo buscan corregir gradualmente estas brechas, con apoyo del sector privado.

Ciudad de Panamá, Panamá/Pese a los esfuerzos en inversión social, Panamá continúa enfrentando altos niveles de desigualdad. En su conferencia semanal, el presidente de la República, José Raúl Mulino, señaló que la reducción de la pobreza y la desigualdad no sucede en un año o dos; por el contrario, esto toma muchos años poder igualar las cargas.

Aseguró que los proyectos en ejecución en áreas como educación, salud, agua y empleo buscan corregir gradualmente estas brechas, con apoyo del sector privado: "Todo esto que estamos haciendo en inversión pública para temas sensitivos como educación, salud y agua, más la generación de empleo empujada por el Gobierno con el sector privado, apuntan hacia eso".

Mulino subrayó que, a pocos minutos de la Cinta Costera, persisten zonas con altos niveles de pobreza. "A 10-15 minutos de la cinta costera, y cuidado que menos, en el área de Calidonia, en otras áreas muy cercanas aquí, prevalece pobreza y, por supuesto, una cosa lleva a la otra. Hago lo que puedo hacer para empujar esta carreta como corresponda, dividiendo las cargas, por supuesto, pero si es un tema que nos preocupe, por eso le estamos dedicando el esfuerzo y los recursos a los distintos programas en las áreas sociales", indicó.

El mandatario resaltó que su administración trabaja para atender a las poblaciones más vulnerables. Mencionó que el presupuesto de inversión para 2026 está orientado a proyectos sociales, entre ellos la inauguración de escuelas en comarcas y centros de salud en todo el territorio nacional.

“El panameño pobre debe sentir que hay un gobierno que no cree que el mercado va a dar las soluciones en esas áreas. El mercado no es Dios. Procura de un segmento para arriba resolver, por supuesto. Si no está la mano del Estado, se quedaron en el olvido”, añadió.

En su informe más reciente, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) indicó que, aunque en 2024 la pobreza monetaria regional se redujo, esa mejora no ha sido homogénea entre los países.

A escala regional, la pobreza monetaria descendió al 25,5% de la población, lo que significa 2,2 puntos porcentuales menos que en 2023 y más de 7 puntos con respecto a 2020, año de mayor impacto de la pandemia. La pobreza extrema se ubicó en 9,8%, permaneciendo aún por encima de los niveles registrados antes de 2014. De acuerdo con Cepal, Panamá es uno de los pocos países (junto con Colombia y Uruguay) donde la desigualdad no disminuyó entre 2014 y 2024.

El país registró un índice de Gini ligeramente más alto que el de 2014, aunque la variación fue calificada como de baja magnitud. En términos prácticos, esto indica que, a pesar de la reducción de pobreza observada en la región, Panamá no ha logrado revertir la concentración del ingreso de manera sostenida.

La persistente desigualdad estaría asociada a factores estructurales como la alta informalidad laboral, la desigualdad territorial y el acceso inequitativo a servicios sociales.