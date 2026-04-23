Asamblea retoma debate del bioetanol en medio de posiciones divididas

La reanudación del debate incluye la presentación de informes de minoría por parte de diputados que votaron en contra de la propuesta en la comisión.

Panamá/A pocos días de que concluya el periodo legislativo en la Asamblea Nacional, el pleno retomó la discusión en su segundo debate del proyecto de ley 443, iniciativa que establece lineamientos para la política nacional sobre biocombustibles y energía eléctrica a partir de biomasa.

El proyecto, presentado hace meses por el Ministerio de la Presidencia y aprobado en primer debate en la Comisión de Comercio, vuelve a ocupar la agenda en medio de posiciones encontradas entre los diputados. Entre sus principales planteamientos, propone el uso obligatorio de un 10% de bioetanol mezclado en las gasolinas que se comercializan en el país, aspecto que ha generado cuestionamientos desde su primera discusión.

La reanudación del debate incluye la presentación de informes de minoría por parte de diputados que votaron en contra de la propuesta en la comisión. La bancada Vamos ha sido una de las más críticas, al sostener que el proyecto no debe avanzar a segundo debate, mientras que el diputado Ernesto Cedeño, presidente de la Comisión de Comercio, también presentó su propio informe de minoría.

Durante la sesión, el pleno escucha las distintas posturas sobre el proyecto, en un proceso que marca el inicio del análisis en segundo debate, de concretarse su avance. En este contexto, el diputado José Luis Varela, del panameñismo, se manifestó a favor de la iniciativa y planteó que se entre directamente al fondo de la discusión.

El proyecto también establece que la Secretaría de Energía será la entidad encargada de regular todo lo relacionado con el bioetanol. En el pleno se encuentra presente el secretario de Energía, Rodrigo Rodríguez, en medio del desarrollo del debate.

La discusión continúa en la Asamblea Nacional, donde se definirá si la propuesta avanza en su trámite legislativo en la recta final del periodo.

Con información de María De Gracia.