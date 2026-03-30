Bioetanol en Panamá: Experto de la UTP aclara detalles sobre su uso, costos y efectos en vehículos

Arthur James Rivas, docente e investigador de la UTP, aclaró que la mezcla propuesta en Panamá contempla un 10% de bioetanol, proporción considerada como aditivo más que como componente principal.

Ciudad de Panamá/El debate del proyecto sobre la incorporación obligatoria de bioetanol en la mezcla de combustible ha generado dudas entre los conductores en Panamá.

Arthur James Rivas, docente e investigador de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), explica que los biocombustibles se producen a partir de biomasa, materia orgánica transformada mediante procesos industriales en moléculas similares a la gasolina o el diésel.

"Usualmente, los biocombustibles convencionales están hechos a partir de materias primas que también son alimentos", manifestó Rivas. El experto detalló que en Estados Unidos el etanol se produce principalmente de maíz, mientras que en Brasil se utiliza la caña de azúcar. También es posible emplear aceites vegetales, reutilizados o vírgenes, para producir biodiésel.

Función del bioetanol: Un aditivo y reduce emisiones

Rivas aclaró que la mezcla propuesta en Panamá contempla un 10% de bioetanol, proporción considerada como aditivo más que como componente principal. "Cuando mezclas el etanol con la gasolina convencional, el poder calorífico del etanol es ligeramente menor. Aproximadamente 3 o 4% de diferencia es menos", explicó.

Sin embargo, el investigador destacó que el etanol contiene oxígeno, elemento que favorece una combustión más eficiente. "Eso es más saludable para los motores y también para el aire, porque las emisiones serían reducidas", añadió Rivas. Sobre el rendimiento, indicó que la diferencia es mínima: "No te va a rendir más, pero sí va a ser más eficiente".

Respecto al costo, el experto señaló que el etanol puede valer hasta 20% menos por litro, pero su menor poder calorífico compensa parcialmente ese ahorro. "Al final, cuando reemplazo ese 10%, baja ligeramente, pero no baja tanto porque todavía es considerado un aditivo", manifestó.

¿Daña el bioetanol a los vehículos?

Una de las principales preocupaciones de los conductores es si la mezcla con bioetanol puede afectar motores de vehículos antiguos. Rivas fue enfático: "Como esa mezcla aún se considera un aditivo, no debería dañar ni un componente de los motores". No obstante, recomendó consultar al fabricante para verificar si el vehículo está certificado para usar mezclas con etanol.

Sobre la humedad, el investigador explicó que el riesgo de absorción de agua existe en cualquier motor deficiente, no específicamente por el bioetanol. "La humedad se condensa y se vuelve agua, y eso podría estar en el combustible. Eso normalmente podría pasar y a veces pasa con los motores diésel", añadió.

Rivas también abordó el tema de la seguridad energética. "Panamá tiene 0% de seguridad energética en combustibles líquidos; dependemos 100% de las importaciones", manifestó. El uso de bioetanol producido localmente podría estabilizar precios y reducir la vulnerabilidad ante la volatilidad del petróleo internacional.

El investigador confirmó que países como Estados Unidos ya utilizan mezclas con 10% de etanol desde hace más de 30 años, y recientemente aprobaron incrementar hasta 15%. "Esto nos demuestra que la seguridad energética es esencial para hacer frente a la volatilidad de los mercados internacionales", concluyó Rivas.