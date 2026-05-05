Biofest 2026: El Valle de Antón será sede del 1er Festival de Aves y Biodiversidad

El epicentro del festival será el Centro de Visitantes de El Valle , donde se desarrollarán conferencias al final de la tarde, espacios de networking y la entrega de la Medalla Alada , un reconocimiento a miembros destacados de la comunidad local.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Fundación Alada abrió oficialmente las inscripciones para el 1er Festival de Aves y Biodiversidad (Biofest), un encuentro que se celebrará del 15 al 17 de mayo y que busca consolidar a El Valle de Antón como un referente del turismo científico y de naturaleza en Panamá.

El evento, que da continuidad al legado del Panama Bird Festival, ofrecerá más de 180 cupos para una agenda que combina actividades académicas, exploración de campo y experiencias de inmersión en uno de los entornos naturales más biodiversos del país: el cráter volcánico de El Valle.

Bajo el lema “curiosos por naturaleza”, el festival incluirá circuitos guiados por expertos locales y científicos. Entre las actividades destacadas figuran recorridos de observación de aves y fauna en áreas como Las Minas, Río Indio y Mata Ahogado, además del tour “¿Perezoso yo?” en Los Berrales, enfocado en la observación de vida silvestre.

La programación también contempla talleres de ciencia y fotografía, con sesiones de macrofotografía impartidas por Francisco Ventura y Eloy Núñez, así como actividades creativas en el espacio “Te Party” en Villa María, que integrará pintura y consejos fotográficos.

En el componente de aventura, los participantes podrán realizar senderismo al amanecer y atardecer en Cerro Gaital, Cerro La Cruz y La India Dormida, además de recorridos en bicicletas eléctricas por la caldera del volcán. A esto se suman visitas al mariposario de Casa Bennett y expediciones en Sitio Wild Life, en Quebrada Amarilla, enfocadas en la biodiversidad local.

El epicentro del festival será el Centro de Visitantes de El Valle, donde se desarrollarán conferencias al final de la tarde, espacios de networking y la entrega de la Medalla Alada, un reconocimiento a miembros destacados de la comunidad local. Además de la observación de especies, el evento promoverá la ciencia ciudadana y la sostenibilidad mediante talleres de digiscoping y foros especializados.

La organización también anunció un incentivo para los asistentes: un 10% de descuento en tours seleccionados para quienes presenten la “Guía de Aves de Panamá” en formato bolsillo durante el evento.

Las inscripciones están disponibles a través de las redes sociales de la Fundación Alada (@fundacionalada) o mediante el número de WhatsApp 6920-1961. Los pagos pueden realizarse vía Yappy o transferencia ACH.

Con el Biofest, la Fundación Alada busca fortalecer el vínculo entre ciencia, conservación y turismo, posicionando a El Valle de Antón como un destino clave para el avistamiento de aves y la exploración de la biodiversidad en Panamá.